Text neck syndrome: l'impatto della sindrome da smartphone sulla postura

Le statistiche parlano di 5,55 ore. È il tempo che gli italiani trascorrono ogni giorno davanti a uno schermo, principalmente quello dello smartphone. Questo dice molto su quanto siamo iperconnessi, ma non rivela nulla sulle conseguenze che possono esserci a livello fisico.

Guardare il cellulare comporta una serie di posizioni - occhi fissi sullo schermo, testa inclinata verso il basso, collo in flessione, schiena curva, spalle chiuse in avanti, rotazioni del polso - che, prolungate nel tempo, sono responsabili di una postura potenzialmente dannosa per il rachide cervicale e dell’insorgere di una nuova patologia sempre più diffusa: la text neck syndrome, o sindrome da smartphone.

Quando si legge, si scrive un messaggio o si scrollano i social, si assume una posizione che grava sul tratto cervicale con un carico passivo dovuto al peso della testa. In media infatti, pesa 4,5 kg, ma quando viene inclinata di 45° raggiunge i 22 kg. Questo provoca la comparsa di disturbi muscoloscheletrici e di una sintomatologia dolorosa di intensità variabile, che si manifestano come rigidità della colonna vertebrale, mal di testa, contratture muscolari (soprattutto a livello della nuca e delle spalle), tensione costante e progressiva della muscolatura del dorso, degenerazione delle articolazioni causata da un’inversione anomala della curva fisiologica del tratto cervicale, formicolio e intorpidimento degli arti superiori e deficit della propriocezione durante la flessione cervicale.

Inoltre, i dolori possono diventare cronici e, più raramente, la situazione può degenerare causando protrusioni ed ernie. Studi su modelli biomeccanici hanno anche dimostrato che la text neck syndrome potrebbe giustificare la maggiore presenza di degenerazioni del disco intervertebrale a livello cervicale nei soggetti giovani ed essere implicata nell’incremento della probabilità di insorgenza di dolore cervicale tra i ragazzi.

A esserne colpiti però non sono solo i giovani, ma circa il 70% delle donne e il 60% degli uomini in un range di età che va dall’adolescente al pensionato, con una prevalenza tra le persone più attive sui device. Per alleviarne i sintomi si può ricorrere a terapie fisiche - tecarterapia, laserterapia, ultrasuoni, magnetoterapia – che, agendo sull’infiammazione, alleviano il dolore anche in fase acuta, o a trattamenti manuali, come mobilizzazioni passive e massaggi di lieve intensità, che attenuano contratture e tensioni muscolari. Fondamentale anche correggere la postura con sedute di rieducazione o di ginnastica posturale, utili sia per ridurre la sintomatologia dolorosa che per imparare ad assumere una posizione corretta nella vita quotidiana. Per prevenirne l’insorgere, invece, consigliato eseguire quotidianamente esercizi di mobilizzazione e scarico della colona vertebrale e, ovviamente, limitare il tempo che si passa scrollando lo smartphone.