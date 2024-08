Incarnato naturale e sguardo da diva, le principali tendenze trucco dell’autunno 2024

Sulle passerelle delle ultime collezioni di alta moda si sono già potute vedere e scoprire alcune delle principali tendenze beauty che andranno per la maggiore durante l'autunno-inverno 2024-2025. Per i prossimi mesi ci si potrà sicuramente ispirare a un’ampia varietà di look, spaziando da quelli più sobri e classici a quelli più innovativi e sperimentali.

Pelle luminosa

Sarà sempre più popolare il cosiddetto no make-up, il trucco che c’è e non si vede, per cui l’incarnato dovrà apparire sempre più luminoso e naturale, con fondotinta leggeri e trasparenti e creme colorate, tonalità calde e tocchi di glitter. La cipria – sia con finish opaco sia con accenti più lucidi e glitterati, in base alle diverse esigenze della pelle e del risultato che si vuole ottenere – torna tra i prodotti fondamentali da avere sempre nel proprio beauty case. La skincare continua ad avere un ruolo di primo piano.

Rossetto rosso

Sia per il make-up di giorno che per quello serale, le labbra rosse – declinate ora in versione vintage, ora contemporanea – saranno un richiamo al glamour delle dive hollywoodiane degli anni ’50, così come si è visto nelle sfilate di Richard Quinn, Dolce&Gabbana e Moschino. Il resto del trucco sul viso dovrebbe essere sobrio e pulito per evitare eccessi, caricando sugli occhi solo se si vuole ottenere un effetto drammatico. Conviene preparare bene le labbra trattandole con uno scrub e un balsamo idratante.

Pastello

L'azzurro, simbolo degli anni Novanta, è destinato a tornare protagonista nelle palette per gli occhi. Questa nuance è stata rilanciata da Chanel, Carolina Herrera e Connor Ives, rievocando nostalgie pop e giocose con qualche velo di polvere sulle palpebre, come quella che mettevano Christina Aguilera e Britney Spears. Il rosa, star indiscussa del 2023 grazie al revival del mondo legato a Barbie, ritorna a dominare anche il prossimo inverno e ad accendere gli sguardi, come si è visto da Dior e Carolina Herrera. Anche in questi casi ci vuole equilibrio, abbinando i colori pastello a toni neutri.

Nuovo grunge

Chi ama gli anni ’90, assistendo alle passerelle di stilisti come Tom Ford, Helmut Lang e Prabal Gurung, ha riconosciuto immediatamente lo stile smudge (con sbavature di trucco) e le palpebre bistrate. Pure gli ombretti fumé e gli eyeliner scuri – con linee maxi e marcate, sottili e ultra-lunghe o, ancora, grafiche e stilizzate – evocano l'era grunge tipica di trent’anni fa. Il cat-eye, caratterizzato da tratti extra dark, sarà un altro elemento fondamentale del make-up dell’inverno 2025.

Guance da bambola

Il blush è stato uno dei prodotti di punta del 2024 ed è destinato ad avere successo anche nei prossimi mesi. Le guance saranno scaldate da sfumature rosate e aranciate, vibranti e vivaci, ispirate a un'estetica rétro che ricordano certe bambole vintage da collezione. Il cosiddetto Dolly Blush, declinato in varie sfumature, sarà accostato per lo più a un trucco nude, come quello sfoggiato dalle modelle di Alejandra Alonso Rojas e Chloé. Oltre ai blush in polvere, potrebbero essere piuttosto richiesti anche i fard in crema, che danno una finitura più naturale e lucida e sono particolarmente indicati per le giornate più fredde.

Tendenze capelli

Saranno riproposte acconciature come trecce basse, knot e mini chignon, tornate di moda già da qualche stagione e adatte a ogni tipo di evento, dai contesti più informali alle cerimonie più eleganti. A conquistare le passerelle è stato l'effetto bagnato, noto come sleek hair, anche con riga laterale: si preannuncia come uno dei trend principali anche per l’autunno 2024 e l’inverno 2025, sia per i capelli lunghi sia per quelli corti. È quel che si è visto, per esempio, alla presentazione delle collezioni di Gucci e Roberto Cavalli. A prendere piede saranno pure le code basse extra lisce, con elastici decorati, accessori particolari e ben in vista, come hanno suggerito le sfilate di Balmain e Victoria Beckham.