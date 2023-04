Taylor Swift e Fernando Alonso stanno insieme? Cosa c'è di vero nel gossip che impazza

Taylor Swift e Fernando Alonso stanno insieme? Il gossip impazza, anche perché vista la caratura dei due personaggi - star mondiale della musica lei, stella mondiale dell'automobilismo lui - non potrebbe essere altrimenti. Ma cosa ci sarebbe di vero?

In realtà ben poco, a parte le affermazioni del magazine americano Page Six. Che parla di una frequentazione fra i due cominciata da una settimana. Non certo una love story, quindi, ma si sa nel mondo dello showbiz anche un flirt può far sognare i fan. Già ce li immaginiamo, Taylor e Fernando, belli e innamorati dedicarsi canzoni e trofei a tutta velocità. Ecco, per ora immaginiamoceli.

Ma gli indizi in merito a una loro frequentazione potrebbero anche esserci. Entrambi sono single - come svariati milioni di persone al mondo, va detto - e l'annuncio della fine delle rispettive relazioni è arrivato nello stesso momento. Fernando Alonso ha poi scelto qualche brano di Taylor Swift come colonna sonora di alcuni video su Tik Tok.

Come si diceva, un po' poco per poter pensare a una storia d'amore. Però sognare non costa nulla.