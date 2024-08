Chi è l’attrice e modella Taylor Russell

Negli ultimi tempi, il suo nome è di quelli da considerare con attenzione nel panorama della recitazione. Parliamo di Taylor Russell, attrice e modella canadese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera e sulla vita privata.

La carriera di Taylor Russell

Taylor Russell McKenzie - questo il suo nome all’anagrafe – è nata il 18 luglio 1994 a Vancouver ed è un'attrice e modella canadese. A darle per primo il successo internazionale è stata la serie di fantascienza, in onda su Netflix, “Lost in Space”, trasmessa dal 2018 al 2021. Successivamente è stata protagonista di pellicole come il dramma “Waves” (del 2019) e il film horror “Escape Room” (uscito 2019), insieme al suo sequel, distribuito nel 2021. Poi ha recitato nel chiacchierato film “Bones and All” (2022) grazie al quale ha vinto il premio Marcello Mastroianni tra i vari riconoscimenti. Nel 2025 uscirà nei cinema la pellicola “Hope”, attualmente in post-produzione. Nel 2023 e nel 2024 è stata anche protagonista a teatro della piece “The Effect”, un'opera della drammaturga britannica Lucy Prebble. La trama vede i due protagonisti principali, Connie e Tristan, che decidono di proporsi come volontari per una sperimentazione clinica di farmaci. Tra i due, però, nasce l’amore e questo loro legame rischia di rovinare e incrinare la sperimentazione progettata.

La storia (finita) con Harry Styles

Taylor Russell e Harry Styles hanno avuto una relazione durata circa un anno ma si sono lasciati nel maggio 2024. La coppia, che non era stata avvistata più insieme dopo l'ultima volta, in bicicletta, mentre erano insieme a Tokyo, in Giappone, nel mese di aprile. Proprio in quell’occasione, sarebbe esplosa la rottura tra i due. Alcune fonti ben informate hanno raccontato che la scelta della coppia di separarsi è arrivata dopo un periodo di tensione: "Harry e Taylor hanno chiuso la loro relazione. Hanno passato un periodo difficile dopo il loro viaggio in Giappone e si stanno prendendo un po' di tempo separati. Harry è stato in America e Taylor era a Londra. Erano una coppia adorabile ed era chiaro che Taylor rendeva felice Harry, ma di recente le cose sono apparse tese tra i due”. La fine del legame sarebbe avvenuta nonostante i precedenti piani di Harry Styles, ex componente dei One Direction, di avere una famiglia insieme alla Russell. Un segno che la decisione di terminare la loro storia è stata al centro di sofferte e complicate decisioni, non prese sicuramente a cuor leggero.

I look iconici dell’attrice

Oltre alla recitazione, Taylor Russell ha avuto un passato da modella. L’attrice è spesso immortalata dalla stampa anche grazie alla sua attenzione alla moda. La stessa Rihanna ha indicato la Russell come ideale interprete di un suo ipotetico biopic proprio commentando l’eleganza e l’attenzione ai dettagli nel seguire e dare vita ad uno stile unico e personale. A Venezia, in questi giorni, è stata applaudita anche per il suo abito vintage di Chanel, indossato all’arrivo al Lido, a favore degli scatti dei paparazzi presenti sul posto per Il Festival del Cinema. Un look che citava una sposa moderna con sfumature fiabesche ma linee rigorose e ben definite.