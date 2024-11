Sulle tracce degli Etruschi. Valdichiana da esplorare

Esiste ancora una Toscana meno turistica, dove è possibile rilassarsi e godersi i tesori che questa terra sa offrire. Ne è un esempio calzante la Valdichiana Senese, una delle culle della civiltà etrusca, che lasciò un’impronta indelebile attraverso necropoli, tombe e manufatti in grado di raccontare un’epoca di inaspettata raffinatezza culturale.

Chianciano Terme – rinomato centro termale – coniuga il benessere delle sue acque con un centro storico ricco di testimonianze del passato. A pochi chilometri di distanza Sarteano accoglie i visitatori con il suo castello trecentesco, che domina il panorama circostante. Poco conosciuto rispetto ad altre località della Toscana, il borgo si sviluppa tra strade acciottolate e scorci pittoreschi: anche qui la storia etrusca riaffiora con forza, grazie ai reperti archeologici che narrano di una civiltà ormai scomparsa.

La testimonianza più preziosa della zona è la Tomba della Quadriga Infernale, uno dei maggiori ritrovamenti etruschi che sia mai stato fatto. Scoperta nel 2003 nei pressi di Sarteano, questa sepoltura del IV secolo a.C. è celebre per i suoi affreschi, che hanno mantenuto una vivacità cromatica sorprendente. Le immagini rappresentano un carro trainato da Charun – il Caronte greco – mentre lascia la tomba dopo avervi portato il nobile proprietario.

Nel centro storico di Sarteano si trova invece un Museo Civico Archeologico custode delle memorie etrusche, con una collezione di ceramiche, urne cinerarie e altri oggetti di uso quotidiano, oltre alla ricostruzione della Quadriga Infernale per coloro che non dovessero riuscire a visitarla di persona. L’allestimento moderno e coinvolgente, con molti pannelli esplicativi, rende il museo una tappa imprescindibile per comprendere appieno la cultura etrusca. Lo stesso si può dire del Museo Civico Archeologico a Chianciano Terme, disposto su tre piani, con la riproduzione degli usi e costumi della civiltà.

Poco distante la Riserva Naturale di Pietraporciana, perfetto rifugio per chi cerca pace e contatto con la natura. La faggeta rappresenta un ecosistema unico, ideale sia per gli animali che vi vivono, sia per gli escursionisti intenzionati ad esplorarla. Uno dei percorsi conduce a un altopiano da cui si apre un panorama sensazionale, un altro sfocia dentro un bosco di conifere, un altro ancora raggiunge la Grotta del Bruco, dove sembra si fosse trasferito a vivere in solitudine un ex crociato. In questa stagione il foliage accende di mille colori le chiome degli alberi e il sottobosco, che diventa un immenso tappeto di foglie rosse. Ogni altra info su www.valdichianaliving.it

Chiara Giacobelli