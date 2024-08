Stile, design e grande comfort. Valleverde lancia la sfida e conquista sempre più giovani

Il segreto del successo di Valleverde è l’attenzione al prodotto, al comfort abbinato all’eleganza moderna, al cliente finale che deve sempre trovare la scarpa adatta per il suo piede e aver voglia di fare un nuovo acquisto. Una filosofia ’giudiziosa’ e che paga quella di Elvio Silvagni, l’imprenditore visionario che nel 2015 ha rilevato dall’asta fallimentare del tribunale il marchio Valleverde facendolo rinascere con quei valori che lo hanno portato in alto per tanti anni ma dandogli una nuova contemporaneità.

Tutto frutto del suo coraggio di industriale che nasce come modellista e che da quarant’anni si occupa di calzature con la sua fabbrica Goldstar e che con Valleverde ha dato vita a una sfida vincente, rivitalizzando il brand, e facendolo volare nelle vendite e nel business fino ai 32 milioni di euro del fatturato 2023 con un netto +28% rispetto ai 25 miliondi del 2022 (i numeri preCovid erano a 17 milioni), un risultato prodigioso in tempi di crisi, di guerre, di turbamenti enormi nella geopolica mondiale, di traffici bloccati , di aumento delle materie prime.

"Ma io punto sempre al prodotto, ben fatto, di qualità, con un ottimo rapporto di prezzo, e con l’abbinata comfort ed eleganza che il pubblico predilige", racconta Elvio Silvagni dal ponte di comando della società Silver1 di cui è fondatore e presidente.

Venduto in oltre 1200 multibrand il marchio Valleverde si è affermato dal 2015 ad oggi in modo prorompente e reale, con collezioni di ricerca elaborate dal team stilistico diretto dallo stesso Elvio Silvagni. Evolvere sempre potrebbe essere il motto di questo imprenditore basato da sempre in Romagna (Valleverde ha sede a Fusignano nel ravennate) che conosce bene i segreti della qualità manifatturiera e fa fare le sue scarpe in vari paesi europei al suono di fashion&comfort e di Made in Europe. Comodità, elevata qualità dei materiali e design sono infatti il risultato di uno studio e di una ricerca continua grazie a un team di professionisti altamente specializzati, tecniche di produzione all’avanguardia, materiali controllati e una cura profonda nei dettagli.

Una filosofia che sta conquistando oggi anche un pubblico più giovane. Le donne comprano il 65% della produzione del brand, il restante 35% va ai maschi e agli accessori in primis le borse che si stanno facendo largo nelle vendite. Elio Silvagni non ama il circuito on line e predilige che le calzature Valleverde vengano provate e poi comprate nei negozi.

Insomma, la sfida che sembrava impossibile ora è una bella realtà che in otto anni si è molto ben affermata sul mercato italiano e ora punta a guardare all’estero, intanto in alcuni paesi europei vicini. La prova vincente di una moda comoda italiana nelle calzature è oggi una realtà che fa invidia a molti, per il rilancio di un brand che dagli anni Settanta con un successo importante sembrava finito e ora invece grazie ad Elvio Silvagni e al suo dinamismo delle idee ha vinto la sua olimpiade.

Eva Desiderio