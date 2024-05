‘Small is beautiful’. Miniature in mostra

La mostra dal respiro internazionale Small is Beautiful, che ha già meravigliato i 250mila visitatori di Parigi, New York e Bruxelles, arriva per la prima volta in Italia, a Milano. Un viaggio oltre la realtà, in cui il visitatore si sentirà trasportato ed immerso, come fosse un gigante. Small is Beautiful – che aprirà le porte il 9 maggio alla Fabbrica del Vapore – ha come obiettivo quello di far conoscere l’arte in miniatura al grande pubblico.

I visitatori avranno modo di scoprire alcuni degli artwork più piccoli al mondo, delle dimensioni di pochi millimetri e anche meno, che richiedono l’utilizzo di potenti lenti d’ingrandimento per essere ben osservate ed apprezzate.

Visitare Small is

Beautiful dove l’unità di misura è, al massimo,

la punta di un dito.