Singoli e album in uscita il 28 aprile: Paolo Benvegnù, Ligabue, Giovanni Truppi e Lovegang guidano il gruppo

C’è tanta musica italiana nelle uscite musicali di quest’ultimo venerdì di aprile. Da Ligabue a Giovanni Truppi, passando per i giovani Gianmaria e Bnkr44, fino al rap del collettivo Lovegang. A livello internazionale, l’attesa è tutta per il nuovo album del gruppo indie rock americano The National.

Riderai è il nuovo singolo presentato a sorpresa da Luciano Ligabue. Il brano anticipa il nuovo album del cantautore in uscita in autunno e verrà presentato nei prossimi giorni con due concerti nei club a Roma e Milano. I due show serviranno a Ligabue per scaldare i motori in vista del tour negli stadi di questa estate.

Uniscono le forze Gianmaria e Francesca Michielin nel nuovo brano Disco dance, un brano energico e riflessivo. Al centro del racconto la storia di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo. Il disagio per la vita di provincia si unisce dunque a un sound dance con la cassa in quattro. Entrambi gli artisti saranno in tour già dalle prossime settimane.

Un podcast per raccontare il nuovo album. È un progetto ambizioso quello del cantautore Giovanni Truppi per promuovere il disco Infinite possibilità per essere finiti. Il podcast, suddiviso in quattro puntate, è stato pubblicato sulle varie piattaforme di streaming e approfondisce i temi principali del disco. L’album, invece, contiene diciotto tracce ironiche e autobiografiche, ed è stato prodotto da Niccolò Contessa dei Cani.

Sono cinque i pezzi di Solo fiori, il nuovo progetto di Paolo Benvegnù, cantautore noto per essere stato il leader del gruppo rock Scisma. Tra i pezzi dell’ep spicca l’inaspettato duetto con Malika Ayane in Non esiste altro. L’album uscirà in vinile dodici pollici per l’etichetta Woodwarm.

Dopo essere stati ospiti nella serata cover di Sanremo, tornano con il loro secondo disco i Bnkr44. Il collettivo toscano pubblica Fuoristrada, lavoro in cui proseguono sul percorso tracciato dal loro fortunatissimo esordio, unendo rap e indie pop a sonorità elettroniche contemporanee. Tra gli ospiti del disco, l’autore e hitmaker Davide Petrella e il produttore Sick Luke.

Non delude le attese Cristi e Diavoli, indipendente disco d‘esordio del collettivo romano Lovegang 126. Tra i membri del gruppo spiccano Franco 126, ex socio di Carl Brave, e i rapper Ketama e Pretty Solero. Diversi anche i featuring, dai Tiromancino fino a Gemitaiz e Side Baby, ex membro della Dark polo gang. Nell’album il collettivo esprime il suo amore per la città di Roma attraverso rime malinconiche e beat incisivi.

Girai girai è il nuovo singolo dei Sud sound system, che celebrano l’amore per il Salento mescolando hip hop e soul a dei ritmi ballabili e coinvolgenti. La band presenterà il brano nel corso dei prossimi mesi, quando si lancerà in un tour che toccherà anche le città di Berlino, Londra e Tenerife. È minimale l’indie rock degli americani The National, che dopo diversi anni di lontananza pubblicano il disco The first two pages of Frankenstein. Il titolo del progetto fa riferimento al libro a cui il leader del gruppo, Matt Berninger, si è rivolto per superare il blocco di scrittura. Particolari i duetti dell’album, che vedono la partecipazione di Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens.

Non bastano oltre quarantasei anni di carriera a fermare lo spirito dei Damned, storico gruppo punk britannico che con Darkedelic raggiunge la quota di dodici album in studio. In questo nuovo lavoro la band non abbandona le sonorità punk e gotiche che l’hanno resa celebre, adattandole però ai tempi che corrono.