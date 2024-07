I Simpson, ecco le profezie che si sono avverate

Roma, 2 luglio 2024 – I Simpson sono ormai, a tutti gli effetti, un cult del piccolo schermo. Ad oggi sono 35 le stagioni del cartone animato, sbarcato in Italia, per la prima volta, il 1 ottobre 1991, inizialmente in seconda serata su Canale 5. Poi avvenne lo spostamento su Italia 1, nel pomeriggio, e ancora oggi continua la messa in onda. Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sono diventati celebri e seguitissimi dal pubblico di diverse generazioni, da anni tra i cartoon più seguiti e politicamente scorretti. Una serie che non solo rifugge storie zuccherose e da famiglia ideale immaginaria ma, col tempo, negli anni, ha addirittura mostrato la capacità di anticipare eventi che poi sono accaduti realmente nel mondo.

Bart e Lisa Simpson (Facebook)

Ecco le profezie dei Simpson che si sono avverate

Sono davvero numerose ed è impossibile indicare tutte le profezie involontariamente (?) previste in oltre trent’anni di episodi del cartone animato ma, a seguire, vi riportiamo quelle fondamentali e più curiose. Partiamo da Donald Trump presidente degli Stati Uniti D’America. Era il 9 novembre 2016 e il mondo intero (quello reale) ha saputo dell’elezione di Donald Trump. Poi fu eletto Biden, anni dopo e oggi, nel 2024, Donald Trump è tornato per riconquistare il ruolo avuto in passato. Ebbene,nell'episodio dei Simpson "Bart to the Future", uscito nel 2000, Bart scopre che la sorella Lisa è la prima presidente donna degli USA e deve risolvere un buco di bilancio del suo predecessore, Donald Trump. Inoltre, in una puntata del 1999 Homer, insieme all’attore Mel Gibson, si lanciavano in un assalto al Congresso americano. Così fecero anche sostenitori di Trump il 6 gennaio 2021 dopo la sua sconfitta e la vittoria di Biden. Nel 1994, viene mostrato un palmare in grado di fare da correttore automatico. Solo anni dopo questo fu possibile per tutti noi, sul cellulare.

Homer Simpson

Nel 1995, quello che sarà il futuro fidanzato di Lisa nel futuro, fa una chiamata con uno smartwatch. Mancavano ancora vent’anni prima dell’iWatch. Nel 1998 i creatori dei Simpson hanno mostrato una scena davanti agli studi della 20th Century Fox. Si leggeva il cartello "Una divisione della Walt Disney Co." 19 anni dopo, la Disney ha acquistato la 20th Century Fox per la cifra monstre di 52,4 miliardi di dollari. Anche Lady Gaga è finita al centro di una “profezia”. Veniva mostrata, in un episodio, mentre volteggiava in aria durante una sua esibizione. E così ha fatto proprio al Super Bowl, 5 anni dopo. Pura coincidenza o ispirazione della cantante? In uno degli episodi dei Simpson, Milhouse scommetteva sul professore del MI T Bengt Holmström come vincitore del Premio Nobel. E l'ha vinto sul serio. Come non ricordare il celebre pesce a tre occhi: Raffigura il simbolo di un grave inquinamento presente nella città. E purtroppo, nella vita reale, un pesce con tre occhi è stato davvero trovato in Argentina vicino proprio a una centrale nucleare. Nel film del 2007, la famiglia Simpson, è convinta che le proprie conversazioni possano essere intercettate. Parallelamente si vedono uomini dell'NSA che ascoltano quello che dicono. Sei anni dopo vi fu lo scandalo legato alle rivelazioni sulla sorveglianza di massa da parte di Snowden.