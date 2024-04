Sei giorni di incontri sul mondo del digitale

Tornano i ’Torino Digital Days’. Un programma di oltre 60 appuntamenti, dal 9 al 14 aprile in oltre 10 location differenti. Un evento unico nel suo genere, che per il quinto anno consecutivo intende esplorare il connubio tra umanità e intelligenza artificiale e dare voce agli esperti e alle esperte del mondo digitale, coinvolgendo professionisti, aziende e agenzie per condividere conoscenze, esperienze e anticipare i trend del settore.

Professionisti, aziende e agenzie si ritroveranno per condividere le loro esperienze dirette nel mondo digitale. Tra gli ospiti Paolo Bovio di Will Media, l’artista Greg Goya, Ivan Ortenzi, Veronica Civiero, diversi autori di Franco Angeli edizioni e i fondatori della pagina instagram Consulenza Confusa. Per sei giorni, quindi, la città di Torino si trasforma in un vivace hub di innovazione digitale. Info su digitaldays.it