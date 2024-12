Scopri la Strada del Vino Nobile e i Sapori della Valdichiana Senese

di Chiara Giacobelli

Si chiama Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese: non è però un vero e proprio itinerario da percorrere, bensì un territorio che comprende una vasta area della Toscana, con borghi, colline, vigneti, zone archeologiche e siti termali. Per chi è alla ricerca di sapori genuini e prodotti di qualità non c’è destinazione migliore.

È infatti possibile recarsi in una delle molte cantine qui presenti per passeggiare tra le vigne e degustare il vino nobile di Montepulciano, o altre tipologie sempre di eccellenza; si visitano fattorie dove vengono allevati i bovini per la carne Chianina e i rari suini della cinta senese allo stato semibrado; si sperimenta la produzione di formaggi nei caseifici; si assaggia l’olio direttamente nei frantoi, dal momento che la coltivazione dell’olivo è un must nella Valdichiana Senese; e ancora, si possono vedere dal vivo le arnie e le api per la produzione del miele; consumare piatti freddi in salumerie o aziende agricole; camminare nei campi di grano, avendo poi l’opportunità di scoprire il funzionamento di un mulino.

Dunque un vero paradiso per gli amanti del buon cibo e dell’enogastronomia, specialmente se si ricercano qualità e purezza della materia prima. Il biologico è infatti molto sentito in quest’area della Toscana, come dimostra la cantina Poggio del Moro, nei pressi di Chianciano Terme: qui l’intero processo segue rigidamente i protocolli del biologico, per dare vita – a partire dai 14 ettari di vigneti – a una vasta gamma di rossi, bianchi, rosé, vini dolci, grappe e liquori, spumanti, ma anche olio extravergine di oliva, marmellate, miele e salse. Suggeriamo una degustazione nella vasta sala abbellita da opere d’arte, dove l’amministratore delegato Luigi Pagoni è sempre pronto a raccontare con passione insieme al suo staff la propria realtà.

Spostandoci nel centro storico di Chianciano Terme, due sono i nomi da segnare in agenda. Il primo è il punto vendita e ristopub dell’azienda agricola Bradi Tocani, nota soprattutto per i prodotti derivanti dall’allevamento della cinta senese. Il locale è molto frequentato sia da turisti che da gente del posto per degustazioni o aperitivi-cena, mentre il negozio offre un’ampia scelta di tipicità; realizzato all’interno di una vecchia macelleria, il Bradi Toscani Food & Wine è la creatura di tre fratelli che sprigiona tutto il fascino della conduzione familiare. Poco distante, si può apprezzare un ottimo pranzo o cena presso La Torretta, un elegante ristorante ricavato dentro una torre del 1200 con squisiti piatti del posto, e d’estate una terrazza con vista sulle colline toscane.

Infine, a Sarteano non si può che alloggiare presso Palazzo Pio III, la casa natale del celebre papa che oggi è stata trasformata in un delizioso Boutique Hotel: tre sole camere arredate con gusto e con amore dai proprietari Pietrella, che hanno ricreato un ambiente chic e al contempo rispettoso della storia nonché culturalmente elevato, con libri presenti un po’ ovunque. Oltre al comfort delle stanze, una più graziosa dell’altra, si può usufruire di una prelibata colazione homemade; chi lo desidera può inoltre divertirsi con le cooking class organizzate da Chiara Pietrella, un vero talento ai fornelli. Info su www.stradavinonobile.it