Sciopero a Hollywood: gli Oscar tv slittano a gennaio

Lo sciopero di Hollywood scombina i piani ai premi Emmy. Quelli che sono considerati gli Oscar della tv slittano di quattro mesi. Si svolgeranno il 15 gennaio del 2024 a Los Angeles invece che il 18 settembre come inizialmente previsto. È la prima volta dal 2001 che i premi subiscono un rinvio: quell’anno la cerimonia fu posticipata una prima volta dopo le stragi dell’11 settembre e poi, in novembre, sullo sfondo delle prime azioni militari in Afghanistan. Le candidature per quelli che saranno giudicati i miglior show televisivi erano state annunciate lo scorso 12 luglio, 48 ore prima dell’inizio dello sciopero del sindacato Sag-Aftra. Succession, la serie Hbo (in Italia su Sky), è in testa con 27 candidature.