Sanremo Giovani, tutti i semifinalisti e i favoriti alla vittoria finale

Roma, 4 dicembre 2024 – Si va dritti verso la semifinale di Sanremo Giovani 2024. La quarta serata delle selezioni in seconda serata su Raidue per arrivare a determinare i nomi delle Nuove Proposte che si esibiranno dall’11 al 15 febbraio sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2025 ha decretato gli ultimi tre semifinalisti.

Ad esibirsi, durante il talent show condotto da Alessandro Cattelan dagli studi Rai di via Asiago a Roma, davanti alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, e Daniele Battaglia (con Claudio Fasulo e Carlo Conti giurati fuorionda) sono stati gli ultimi sei giovani artisti.

La semifinale si svolgerà martedì 10 dicembre, di nuovo su Raidue, mentre la finale andrà in onda in prima serata su Raiuno mercoledì 18 dicembre.

I protagonisti delle tre battle hanno visto esibirsi Vale Lp e Lil Jolie contro Orion, Angelica Bove contro Sea John, Questo e Quello contro Dea Culpa. Il primo duello è stato vinto da Vale Lp e Lil Jolie, il secondo da Angelica Bove e a vincere la terza sfida sono stati Questo e Quello.

I semifinalisti di Sanremo Giovani 2024 sono quindi: Angelica Bove, Vale Lp e Lil Jolie, Questo e Quello, Grelmos, Tancredi, Mazzariello, Selmi, Settembre, Bosnia, Alex Wise, Arianna Rozzo e Mew.

Chi sono i favoriti al passaggio alla finale? Chi ha le carte in regola per giocarsi la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2025? Senza dubbio Alex Wise, Tancredi, Angelica Bove, Settembre, Selmi e Mew.