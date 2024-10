Rossetti scuri, la guida a colori e trucchi giusti dopo i 40 anni

Contrariamente a quanto si dice, non c’è alcuna regola che vieti l’uso di rossetti scuri dopo i 40 anni. Anzi, le tonalità extra dark, dal marrone al bordeaux fino al viola, stanno tornando di moda per l’autunno 2024. Come spiegano vari make-up artist, il rossetto scuro comunica capacità decisionale, femminilità e assertività e aggiunge interessanti note gotiche e vintage. Quel che può essere opportuno imparare è come indossarli con stile anche a 40, 50 e 60 anni. Va tenuto presente, infatti, che, col tempo, le labbra si assottigliano, la produzione di collagene diminuisce e i muscoli intorno alla bocca perdono leggermente vigore.

I colori da scegliere

Le nuance di tendenza per l’autunno 2024 e l’inverno 2025 includono bordeaux, rosso scuro, marrone cioccolato e nero. Anche se possono sembrare difficili da portare, abbinati a un make-up semplice, possono dare un effetto contemporaneo. Superati i 40 anni, i rossetti scuri possono ravvivare i lineamenti e rendere lo sguardo più luminoso. Se è vero che i colori intensi richiedono solitamente pelli impeccabili e lineamenti armoniosi, si può comunque optare per tonalità leggermente schiarite, come un rosso vino brillante al posto del bordeaux scuro, un nocciola al posto del color cioccolato, e un rosa antico intenso e deciso in alternativa al viola. Le tonalità con accenti freddi e tendenti al grigio possono far sembrare le labbra spente o malaticce. È meglio scegliere nuance calde e vivaci.

Applicazione perfetta

Conviene puntare su una base viso luminosa, un tocco di blush e un po’ di mascara per bilanciare l’intensità del rossetto, senza sovraccaricare il resto del viso. Pertanto sarebbe meglio evitare eyeliner pesanti od ombretti troppo appariscenti. Un altro segreto per un look impeccabile è l’uso della matita labbra, fondamentale per definire il contorno e prevenire sbavature. Si consiglia di delineare le labbra e sfumare il colore all’interno per una durata prolungata del rossetto. Successivamente, si può applicare il rossetto nella tonalità e nella texture preferita.

Errori da non fare

Le labbra vanno leggermente esfoliate e idratate prima dell’applicazione del rossetto scuro che diversamente, se viene messo su labbra secche o screpolate, può evidenziare le imperfezioni.

È importante valutare bene l'occasione. Indossare un rossetto scuro in un contesto troppo formale o casual potrebbe risultare inappropriato. I lipstick dai toni dark possono sbavare o sbiadire durante il giorno. Occorre mettere in conto eventuali ritocchi e avere il prodotto sempre a portata di mano.