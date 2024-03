Rosalinda Cannavò incinta, l’annuncio con Andrea Zenga in un video e il commento di Dayane Mello

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia attraverso un video su Instagrama in pieno stile Alvaro Soler e Melanie Kroll. Le modalità sono le medesime, ma è la storia dei personaggi a cambiare. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si erano conosciuti nel 2021 sotto l'occhio delle telecamere. Entrambi erano infatti concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Dove, peraltro, per la prima volta la ragazza si presentava con il proprio vero nome e non con quello d'arte che era Adua Del Vesco.

L'annuncio di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e il commento di Dayane Mello

Dopo le resistenze di lei, si erano poi messi insieme e la loro relazione dura ancora oggi, con l'aggiunta prima di un cane e ora della notizia più lieta: la famiglia si allarga, visto che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno per diventare mamma e papà.

"Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti" hanno scritto i due sui social network.

Fra i numerosi commenti di fan e amici su Instagram, è arrivato anche quello di Dayane Mello. La modella brasiliana era stata per alcune settimane molto vicina a Rosalinda Cannavò durante il reality show, poi però le due avevano avuto contrasti importanti. Tutto sembra però essersi ricomposto nel migliore dei modi, anche se il commento di Dayane Mello sui social si rivolge solo all'amica e non tiene in considerazione il compagno Andrea Zenga: "Wow sono super felice... te lo meriti il mondo".