Rod Stewart vende il catalogo per cento milioni

Rod Stewart ha venduto il suo catalogo musicale per cento milioni di dollari. L’autore di successi come Maggie May e Da Ya Think Ìm Sexy ha ceduto testi e musica delle sue canzoni – e anche alcuni diritti sulla sua immagine – all’Iconic Artists Group di Irving Azoff, una società entrata di recente nel fiorente mercato dei cataloghi musicali. Stewart ha 79 anni e sta per pubblicare il suo 32° album, intitolato Swing Fever in omaggio all’era delle big band.