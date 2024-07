Rixie cut, il taglio corto per l'estate 2024

Uno dei tagli corti più richiesti e popolari dell’estate 2024 è il cosiddetto rixie cut, più morbido e delicatamente scalato rispetto alla classica versione del pixie. Ideale per dare verticalità ai visi più rotondi, è diventato uno dei nuovi trend beauty della Gen Z grazie al suo fascino che evoca gli anni '60 con un richiamo anche dello stile degli anni '90, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di chioma.

Dive

Ispirato agli iconici tagli di Audrey Hepburn, Jane Birkin e Brigitte Bardot, il rixie cut piace anche alle celebrities perché unisce vari elementi del passato, risalenti a diverse epoche considerate iconiche, e li ripropone con l’aggiunta di un tocco contemporaneo. Basti pensare, per esempio, alle leggere cotonature e alle punte leggermente arrotondate previste in questa acconciatura. Il taglio, espressione di glamour, raffinatezza, ma anche grinta e personalità, è stato portato anche da attrici e modelle come Zoë Kravitz, Kristen Stewart e Cara Delevingne.

A chi sta bene

Il rixie cut è un corto soft, senza rasature estreme che, come anticipato, lasciano il posto a scalature più leggere, non troppo nette, realizzate a forbice nella zona della nuca e delle tempie. La struttura di questo taglio permette di sperimentare con diverse texture, grazie ai suoi profili arrotondati e alle basette leggermente più lunghe. È adatto a chi cerca un look moderno e versatile per la stagione estiva, poiché si asciuga facilmente all’aria aperta e non richiede cure particolari. Basta una noce di cera per strutturare lo styling, magari giocando con i volumi per aggiungere movimento. Il rixie cut, inoltre, si presta a essere rivisto e personalizzato in base a preferenze ed esigenze, creando per esempio un ciuffo morbido o una frangia lunga per valorizzare ulteriormente i lineamenti del viso.

Accessori

Anche con un taglio corto ci si può sbizzarrire con l’aggiunta di alcuni accessori per capelli che possono aggiungere una nota in più di freschezza e vivacità, soprattutto in estate. Se si amano fermagli e clip, è meglio optare per oggetti minimalisti, dorati o argentati o ancora decorati con perle, strass e fiori. Si potrebbero anche indossare cerchietti sottili in metallo o rifiniti con piccoli dettagli, fasce larghe di tessuto colorato o stampato, in seta o in velluto per un’occasione serale speciale o ancora fascette in stile boho chic con intrecci e particolari etnici. Fanno sempre scena, e aiutano a proteggersi dal sole, i cappelli a tesa larga o i modelli in paglia. Per quanto riguarda gli orecchini, quelli a cerchio, piccoli o grandi, non passano mai di moda, ma sono da considerare anche i pendenti lunghi e sottili che sfinano il viso e aggiungono un tocco di eleganza. E per gli occhiali da sole, per chi ama le atmosfere retrò, sono perfetti i cat-eye, con forma allungata che si curva verso l’alto ai lati.