Rivoluzione Rereri. Pelletteria sostenibile con le borse Margherita

Al Fashion Beyond Waste presso lo Spazio Sassetti a Firenze, Franco Gabbrielli – designer e imprenditore visionario, figura emblematica del panorama della moda italiana estremamente sensibile ai temi della sostenibilità – ha presento il suo nuovo progetto Rereri Bags che ha come obiettivo ridefinire il concetto di moda sostenibile nel mondo della pelletteria.

Rereri acronimo di recupero, responsabile, rivoluzionario, rappresenta tali valori sintetizzati in un modello di business che mette al centro l’artigianalità, l’economia circolare e il rispetto per l’ambiente. La nuova start up ha dato vita alla collezione di borse ’Margherita’, realizzate utilizzando pregiatissime pelli recuperate dagli archivi dei grandi marchi del lusso e dando nuova vita a materiali destinati allo smaltimento. Tale approccio riduce l’impatto ambientale della filiera, celebra il ritorno a una vera qualità artigianale e offre ai clienti l’esperienza “made in store” che consente di configurare la propria borsa direttamente con chi la produce, scegliendo tra diverse combinazioni di pelli, colori, lacci e accessori bijoux per una personalizzazione unica.

Le borse Margherita – disponibili in quattro linee Bday, blux, Bmixy E Byou e in tre misure, grande, medio e piccola – è una shopping-bag genere tote a forma trapezoidale, comoda e capiente in diverse varianti colore e tipo di pelle. La linea propone una serie base, una versione premium con pelli lavorate pregiate, una serie combinata con pelli differenti e bi-color ma già montata dai pellettieri e una serie custom che può essere assemblata al momento scegliendo gli elementi che si preferiscono.

A completare le bag ci sono diversi bijoux e charms applicabili tra le incordature dei lacci che tengono insieme le forme base della borsa per una personalizzazione completa e unica. Durante Fashion Beyond Waste, organizzato da ZeroW – startup italiana impegnata nella promozione della sostenibilità nel settore tessile e della pelle – sono stati organizzati dei workshop per offrire ai visitatori un’esperienza formativa e interattiva con la presenza di artigiane specializzate che hanno mostrato dal vivo le fasi di creazione di una borsa realizzata utilizzando pregiatissime pelli recuperate appunto dagli archivi dei grandi marchi del lusso (nella foto).