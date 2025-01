Palpebre cadenti e occhi incappucciati, il make-up adatto e i possibili rimedi

In linguaggio medico, per indicare le palpebre cadenti, si parla di ptosi palpebrale. Si tratta di una caratteristica degli occhi che può rendere complicato applicare il trucco sulla palpebra mobile o creare un tratto di eyeliner in stile Audrey Hepburn. La palpebra cadente non riguarda esclusivamente l’invecchiamento: da un lato può essere causata dal naturale cedimento della pelle con l’avanzare dell’età, rendendo più difficile truccarsi; dall’altro, esistono donne che presentano i cosiddetti “occhi incappucciati” per natura, indipendentemente dall’età. Attrici famose come Emma Stone, Jennifer Lawrence, Natalie Portman e Meryl Streep ne sono un esempio. Va inoltre considerato che, a livello temporaneo, fattori come l'esposizione eccessiva al sole, lo stress, la mancanza di sonno o una dieta sbagliata possono anche influenzare la pelle e accentuare l’aspetto delle palpebre cadenti.

Make-up per palpebre cadenti

Per truccare occhi e palpebre che presentano i tratti descritti in precedenza, innanzitutto conviene usare diverse sfumature e gradazioni di ombretto. I colori più chiari, satinati, come beige e champagne, vanno applicati al centro della palpebra mobile e fissa per illuminare lo sguardo. I colori medi opachi (rosa cipria, pesca, corallo, marrone caldo, bronzo, rame o taupe, per esempio) vanno nell’angolo interno, per bilanciare l’effetto finale. I colori scuri, sempre opachi, come il marrone scuro, il nero, il grigio antracite, il prugna e il bordeaux, devono insistere sull’angolo esterno, ben sfumati, però, verso la palpebra fissa, al fine di creare profondità.

Con le palpebre cadenti e gli occhi incappucciati sarebbe meglio evitare i finish perlati. Un altro trucco è usare una matita scura nella rima interna superiore, limitandosi alla parte esterna, e optare per una matita bianca o color burro nella rima interna inferiore per ampliare otticamente lo sguardo. Il mascara è fondamentale: va applicato abbondantemente sia sulle ciglia superiori che inferiori. In occasione di eventi speciali, poi, usare le ciglia finte può essere utile. Quanto all’eyeliner, meglio evitare linee spesse e grafiche: meglio un tratto sottile e infraciliare per un effetto più naturale ed elegante. Durante i vari passaggi occorre tenere sempre ben aperti gli occhi. Non vanno trascurate le sopracciglia: se sono ben curate, piene e in armonia con il viso – non troppo sottili, rade e disordinate – aiutano a creare un effetto lifting immediato in grado di aprire lo sguardo rendendolo più luminoso.

Trattamenti estetici per la palpebra cadente

Nel caso si voglia ricorrere a trattamenti estetici per andare a correggere le palpebre cadenti, aprire lo sguardo o comunque migliorarne l’aspetto, occorre affidarsi a professionisti esperti e qualificati e seguire i loro suggerimenti. A scopo informativo, comunque, ci sono alcune possibili soluzioni. Sempre più richiesti, anche perché non invasivi, sono i fili di trazione, assorbibili in polidiossanone. Questi fili, posizionati strategicamente, offrono un effetto lifting temporaneo (all’incirca un anno).

Per chi vuole evitare il bisturi, ci sono alcune alternative hi tech. Il laser frazionato riscalda i tessuti del contorno occhi, stimolando la produzione di collagene ed elastina. L’effetto tensore richiede alcune sedute ed è visibile nel tempo. Si potrebbero considerare anche tecniche come la radiofrequenza o l’ultherapy, con l’utilizzo di ultrasuoni: entrambe stimolano la produzione di collagene, migliorando la tonicità della pelle e riducendo la caduta della palpebra nel tempo.

Alcune persone ricorrono alle iniezioni di tossina botulinica, effettuate in punti precisi della fronte e dell’arcata sopraccigliare, aprono lo sguardo e distendono la pelle. I risultati possono durare fino a sei mesi. Per un intervento definitivo, la blefaroplastica è la soluzione chirurgica più richiesta: sempre meno invasiva grazie alle moderne tecniche, rimuove l’eccesso di pelle e adiposità, donando un aspetto più giovane e riposato.