Come rifare i pavimenti in casa senza pesanti ristrutturazioni

Oggigiorno si rinnova spesso l’arredamento della propria casa a iniziare dai pavimenti, anche senza dover predisporre ristrutturazioni invasive, complicate e costose. Esistono, infatti, soluzioni alternative che permettono di posare nuovi pavimenti in gres, parquet, laminato o polivinilcloruro (pvc) direttamente sopra quelli esistenti, senza sostenere incombenze e spese legate alla rimozione e allo smaltimento delle basi di partenza. Grazie agli spessori ridotti della nuova pavimentazione, non sarà nemmeno necessario adattare le dimensioni di porte e finestre.

Gres effetto legno

Il gres porcellanato effetto legno, resistente e durevole, combina il calore estetico del legno con la praticità del gres porcellanato e permette di creare schemi di posa originali per ottenere un ambiente unico e personalizzato. È ideale sia come pavimento che come rivestimento ed è perfetto anche per i bagni.

Gres effetto marmo

Il marmo, materiale antico e prezioso, è tornato popolare anche grazie alle piastrelle in gres porcellanato che ne imitano perfettamente l’estetica, ma rendono più semplici pulizia quotidiana e igiene accurata. Le piastrelle realizzate in questo materiale, da posare senza fughe, esaltano la bellezza della finitura levigata e lucida e sono perfette anche per bagni eleganti con boiserie di varie altezze o pareti complete. La scelta classica con un tocco contemporaneo, piuttosto richiesta, è quella del gres effetto marmo color bianco con venature grigie.

Gres effetto pietra o cemento

La pietra grigia è perfetta per case moderne e contesti industriali. Può essere posata sopra il pavimento esistente, su scale o pareti, senza interventi edilizi strutturali e in tempi brevi. Le piastrelle posate senza fughe creano una superficie continua e omogenea, priva di interruzioni.

Parquet

Alcune soluzioni innovative del parquet possono essere sovrapposte su vecchi pavimenti con una posa flottante, in modo che si adatti perfettamente a eventuali avvallamenti e irregolarità della superficie esistente. Non è necessario verificare l’ancoraggio delle vecchie piastrelle o trattare la vecchia pavimentazione. Di solito il parquet di rivestimento viene messo in posa con un materassino fonoassorbente che limita la trasmissione del rumore, il che lo rende perfetto per rinnovare i contesti moderni in modo semplice e veloce.

Laminato

I pavimenti in laminato sono ideali per rivoluzionare l'aspetto di un ambiente, garantendo una lunga durata e una posa diretta sull'esistente grazie agli spessori ridotti. Resistenti al calpestio, sono perfetti per ambienti ad alta usura. Le nuove tecnologie hanno reso disponibili varianti di laminato adatte anche a bagni e cucine, resistenti al contatto prolungato con l'acqua.

Vinilici

I pavimenti vinilici in polivinilcloruro, spesso composti da mix di polveri minerali e polimeri, offrono elevate prestazioni tecniche, come resistenza all’acqua, alle alte temperature e all’usura, isolamento acustico e praticità d’uso, il tutto a prezzi competitivi. Alcune versioni contemporanee imitano perfettamente, a livello estetico, il legno, ma sul fronte funzionale offrono tutti i vantaggi e il comfort del pvc. Esistono, comunque, anche varianti che presentano l’effetto pietra per chi lo preferisce. Entrambe le tipologie si possono utilizzare per rinnovare ambienti umidi come cucine e bagni senza dover spostare lavabi, fornelli e sanitari: questi pavimenti, infatti, possono essere tagliati a filo con un cutter.