Ricette e segreti per un Natale stellato: c’è Qn Itinerari

"Cucinare è un atto d’amore! Dedichiamo il nostro tempo a donare un momento di allegria e di bellezza a chi ci viene a trovare al ristorante (o a casa). Cucinare è un atto d’amore anche per noi stessi, bisogna volersi bene". Bastano queste poche righe per capire l’essenza di questi giorni che stiamo vivendo, di questo periodo che anticipa il Natale. Non ha dubbi Alessandro Borghese, chef e volto notissimo del piccolo schermo. È lui che firma l’editoriale del numero speciale di QN Itinerari in uscita domani in abbinamento gratuito ai giornali delle nostre testate che vede protagonisti dieci chef italiani e altrettante ricette dedicate al Natale e alle festività.

Un fascicolo letteralmente da collezione e da conservare per prendere spunto su come stupire i propri commensali durante pranzi e cene di questo periodo magico dell’anno. Cinque chef donna (Iside De Cesare, Claudia Di Meo, Alessia Rolla, Jessica Rosval, Viviana Varese) e altrettanti colleghi (Tommaso Foglia, Luca Landi, Ivan Maniago, Niko Romito, Marco Sacco) con tante stelle (Michelin) a brillare nel firmamento di ben 32 pagine realizzate in carta “migliorata“ che rendono il fascicolo ancora più bello. Una sorta di “glossario“ per la tavola di Natale e una serie di dieci ricette (molte delle quali semplici da realizzare) originali, innovative, sperimentali e gustosissime.

Ma non è tutto. A completare la narrazione in cucina di queste imminenti festività, ci sono anche altri due poliedrici personaggi. Il primo è Filippo Bartolotta, tra i più apprezzati wine educator a livello globale, che aiuta i lettori a scegliere i migliori vini e le bollicine su cui val la pena puntare in base al tipo di menù. Il secondo è Claudio Menconi, chef e campione del mondo di intaglio vegetale e volto noto delle trasmissioni Rai, che insegna ai nostri lettori ad allestire la tavola con una mise en place tutta con frutta. Una vera e propria esplosione di colori e di profumi. Come ogni pagina del numero speciale di QN Itinerari di domani.

Naturalmente i contenuti del fascicolo avranno anche una declinazione sul web sul nostro portale www.quotidiano.netitinerari.