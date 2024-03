Rebecca Staffelli e Alessandro Basile presto sposi, i momenti clou della loro storia d’amore

Ormai quattro anni fa, nel 2020, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile erano già pronti a scambiarsi le promesse d’amore e a dirsi di sì, ma il loro sogno – così come il resto del mondo – in quel momento ha dovuto essere messo in stand-by a causa dell’esplosione della pandemia a livello planetario. Di recente, però, la coppia è tornata sull’argomento. Ed è stata proprio Rebecca a fare la proposta, dopo che quattro anni fa a chiederle la mano è stato il fidanzato. Rebecca Staffelli e Alessandro Basile dovrebbero sposarsi questa estate, come ha detto la stessa Rebecca ad Alfonso Signorini in una puntata del Grande Fratello.

Proposta romantica

La Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, inviato di ‘Striscia la notizia’ e della showgirl Matilde Zarcone, in questa stagione televisiva si è distinta come esperta social del reality show di Canale 5, nella casa più spiata d’Italia. Rebecca ha dunque voluto stupire il partner, ma nello stesso tempo anche i suoi fan e followers che la seguono sui social. Infatti la Staffelli ha documentato tutto su Instagram. L’inviata per l’online del ‘GF’ ha organizzato una sorpresa per Basile, noto al grande pubblico come ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’. Innanzitutto lo ha bendato con un calzino, lo ha fatto salire in auto e lo ha condotto in un posto segreto. Quando sono arrivati, dopo aver fatto scendere Alessandro, Rebecca gli ha tolto la benda, si è inginocchiata davanti a lui, ha mostrato l'anello e – sulle note di Bruno Mars, ‘Marry You’ – gli ha fatto la proposta nuziale, a cui Basile, emozionato, ha risposto di sì.

Il precedente nel 2020

Quattro anni fa era stato Basile a farsi avanti. Lo ha raccontato Rebecca a ‘Verissimo’ qualche tempo fa. Lei e il compagno erano soli in casa, a un certo punto lui l’ha bendata con un calzino, cosa che lei ha rifatto nella recente occasione, e poi Basile ha letto una lettera alla fidanzata. Lei ha cominciato a piangere, si è sbendata e ha compreso cosa stava accadendo. Tuttavia, all’epoca, il Covid ha fatto saltare anche i loro piani nuziali.

La loro storia

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile sono una coppia da sei anni. Si sono messi insieme nel 2018, quando lei non aveva ancora compiuto 20 anni. La loro storia è iniziata da un colpo di fulmine. A presentarli è stato un amico comune. Quello che ha colpito Rebecca di Alessandro, oltre alla sua bellezza, è stata anche la parlantina, vivacizzata da una buona dose di ironia. Lui poi l’ha conquistata quando una sera, in un locale, le ha chiesto il numero di telefono. Lei gliel’ha sussurrato all’orecchio mentre intorno c’era musica assordante. Al rientro lui, che evidentemente aveva memorizzato il numero, le ha mandato un messaggio. Da quel momento non si sono più lasciati.