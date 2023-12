Reacher 2, dal 15 dicembre su Prime Video: anticipazioni e curiosità

‘Reacher 2’, l’atteso seguito con le avventure e le vicende di John Reacher.

Reacher 2, anticipazioni sulla trama

La seconda stagione inizia quando l'ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (interpretato da Alan Ritchson) riceve un messaggio in codice. In questo modo scopre che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l'Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno. Di fronte a quanto appreso, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d’elezione, per investigare. Ad affiancarlo saranno Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole e David O'Donnell (Shaun Sipos), padre di famiglia dalla parlantina veloce e armato di coltello a serramanico. Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porta a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire. Una trama che promette colpi di scena e alta tensione, da sempre caratteristiche portanti di questa serie fin dal suo primissimo esordio. Reacher è una serie tv americana, in streaming, sviluppata da Nick Santora per Amazon Prime Video. Basato sulla serie di libri su Jack Reacher di Lee Child, ha come protagonista Alan Ritchson, un sedicente vagabondo ed ex poliziotto militare con abilità formidabili. Reacher si ritrova costretto a combattere pericolosi criminali durante i suoi viaggi. La prima stagione, basata su ‘Killing Floor’, il romanzo d'esordio di Child del 1997, è stata condivisa il 4 febbraio 2022. Il romanzo dal quale è tratto ‘Reacher’, rappresenta il brillante esordio di Lee Child, è è stato pubblicato, per la prima volta, nel 1997. Il libro ha vinto l'Anthony Award e il Barry Award per il miglior primo romanzo. È anche il primo volume a presentare il personaggio Jack Reacher. La seconda stagione della serie tv è basata, invece, sul romanzo ‘Bad Luck and Trouble’. L’autore dei libri, Lee Child, ha raccontato di essere sempre stato coinvolto, in prima persona, anche nella stesura della sceneggiatura della seconda stagione. In una recente intervista ha sottolineato di aver seguito ogni fase del percorso, di aver parlato con gli sceneggiatori e di aver visto anche, in anteprima, il montaggio e il risultato finale. Ovviamente lo ha definito fantastico, un’ottima trasposizione per lo streaming e ha raccontato un particolare curioso. Nel mandargli alcune parti della serie tv, ogni scena aveva una filigrana specifica sopra, così se qualcuno lo avesse fatto trapelare alla stampa, l’identità sarebbe stata chiara ed evidente. Da quello che, comunque, ha potuto vedere, né i suoi lettori né il pubblico che segue le avventure di Jack Reacher, saranno delusi dal risultato finale. A dicembre 2023, in vista della seconda premiere, la serie è stata già rinnovata per una terza stagione. Continueranno, quindi, le storie dell’ex investigatore della polizia militare, sempre su Amazon Prime. Non è stato ancora annunciato il periodo d’uscita della terza stagione ma probabilmente avverrà a fine 2024, prima metà del 2025.

Il successo immediato di Reacher, recensioni e curiosità

Quando sarà disponibile Reacher 2? Prime Video ha deciso di non condividere tutti gli episodi in una volta sola, come avvenuto nel 2022. In base alle notizie, le prime tre puntate andranno in onda il 15 dicembre, poi uscirà un episodio a settimana, fino al gran finale previsto il 19 gennaio 2024. Una modalità appositamente voluta e decisa per non “bruciarsi” in poco tempo un prodotto molto atteso dai fan. Adattando i libri alla trasposizione per il piccolo schermo, gli autori hanno deciso che avrebbero dovuto fare in modo che Reacher comunicasse i suoi pensieri più spesso, ma avrebbero mantenuto altre sue caratteristiche ben evidenti nei romanzi, come il dialogo breve e diretto. Inoltre, decisero di introdurre il personaggio di Neagley (interpretato da Maria Sten) nella serie prima rispetto a quanto raccontato nei libri. Un ingresso che ha dato più struttura alla trama senza dover aspettare un ordine cronologico degli eventi. Il successo di Reacher è stato immediato per Prime Video. Infatti, è stata la serie televisiva più trasmessa in streaming nella settimana dal 7 al 13 febbraio 2022, secondo la classifica Nielsen, la prima produzione Amazon a raggiungere l'impresa fino a quel momento. Scontato, quindi, il rinnovo della seconda stagione e, ancora prima della sua uscita, la conferma per una terza annata di potenziale successo. Anche la critica ha apprezzato le avventure di Jack Reacher. Lucy Mangan, giornalista per il The Guardian lo ha definito come un “divertente adattamento dell'ex investigatore militare di Lee Child, pieno di colpi e molto migliore degli sforzi cinematografici di Cruise". Concorde con lei anche Michael Hogan di The Telegraph che ha evidenziato i punti di forza della serie: "Reacher è divertimento enorme e molto più elegante di quanto ci si potrebbe aspettare”. La realizzazione della serie tv ‘Reacher’ ha richiesto un grande impegno e uno sforzo produttivo non indifferente. Un paesaggio urbano “temporaneo” è stato costruito appositamente a North Pickering, Ontario, per supportare le riprese dello show. L'intera città immaginaria di Margravio è stata costruita da zero in un campo agricolo affittato in Ontario. Altre aree delle riprese includono Toronto, Port Perry e Pickering: quelle principali della prima stagione si sono svolte tra il 15 aprile e il 30 luglio 2021 a Toronto. Durante le riprese, l’attore Alan Ritchson – che interpreta proprio Jack Reacher- si ruppe un osso della spalla e dovette sottoporsi a un intervento chirurgico. Inoltre si strappò un muscolo addominale durante una scena di combattimento. Oltre ad Alan Ritchson che tornerà nei panni di Jack Reacher, rivedremo anche Maria Sten nel ruolo di Frances Neagley, l'ex collega di Reacher che abbiamo potuto conoscere già nella prima stagione. Altri personaggi abituali della serie includono Ferdinand Kingsley (Victoria) nei panni del misterioso A.M., e Serinda Swan (Graceland) nei panni di Karla Dixon. Shaun Sipos (Outer Range) si unirà alla seconda stagione nei panni di David O'Donnell. Robert Patrick (visto in ‘Peacemaker’) reciterà nella seconda stagione nei panni di Shane Langston, il losco capo della sicurezza di un appaltatore della difesa privata. Rory Cochrane (CSI: Miami) era stato precedentemente scelto per il ruolo di Langston, ma ha dovuto rinunciare a causa di un conflitto di programmazione, essendo già impegnato precedentemente per un altro progetto. Appuntamento, quindi, dal 15 dicembre 2023, su Prime Video, con “Reacher 2”.