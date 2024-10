Tutto sul prugna, a sorpresa il colore di tendenza di fine 2024

Negli ultimi tempi il viola prugna – in particolare nel settore del beauty e in quello della moda – sta decisamente guadagnando terreno, sostituendo il bordeaux come tonalità di riferimento per l'autunno. È una tendenza inaspettata che aggiunge un tocco di modernità ed eleganza, all’insegna della sobrietà e della raffinatezza proprie del cosiddetto quiet luxury, con un tocco più grintoso. Stanchi del minimalismo, molti si stanno spostando verso un'estetica più audace e provocatoria, forse anche influenzata dal trend Brat, che invita a osare con tinte forti e accese. Gli esperti sottolineano che il prugna rappresenta un po’ un ponte tra due mondi: è simbolo di un lusso discreto, come detto prima, ma esprime anche la voglia di emergere e farsi notare.

Occhi

Il trucco color prugna rappresenta una scelta elegante e versatile, ideale per look sia sofisticati che audaci, a seconda dell'applicazione. Questo colore si adatta a diverse tonalità di pelle e di occhi. Partendo proprio dallo sguardo, l'ombretto color prugna è perfetto per aggiungere profondità allo sguardo e creare un effetto drammatico, ma può risultare delicato anche per un look da giorno. Questo punto di viola crea un bel contrasto che mette in risalto il verde o i riflessi dorati degli occhi nocciola, intensifica l’azzurro, ma esalta anche gli occhi neri e castani. L’importante è sfumare sempre l’ombretto con un pennello grande a punta adatto a sfumare i prodotti, al posto di linee troppo dure e nette. È opportuno definire gli angoli esterni con una tonalità più scura di prugna o marrone per allungare l’occhio. Occorre, infine, illuminare la palpebra mobile con un ombretto chiaro – color sabbia, champagne od oro – per evitare un look eccessivamente cupo.

Labbra

Se si usa il prugna per enfatizzare lo sguardo, la bocca va lasciata al naturale. Diversamente, il rossetto color prugna è sensuale e chic, perfetto per dare un tocco elegante o dark al look a patto di truccare gli occhi in modo soft, con ombretti neutri e una leggera linea di eyeliner. Se si ha la carnagione chiara sarebbe meglio scegliere un lipstick dai sottotoni rosati o vinaccia, mentre si possono osare tonalità più profonde e intense, che virano verso il blu o il bordeaux, per enfatizzare i sottotoni dorati della pelle. Bisogna utilizzare una matita labbra dello stesso tono o leggermente più scura per evitare sbavature. L’idratazione delle labbra è fondamentale, poiché i colori scuri tendono a evidenziare eventuali screpolature.

Unghie

La nail art color prugna è una scelta sofisticata e versatile, perfetta per diverse occasioni e stili. Gli smalti con nuance più chiare e rosate sono più adatte per pelli chiare, mentre le tonalità più scure e intense possono esaltare pelli medie e scure. Il prugna va applicato su tutte le unghie per un look elegante e classico. È importante stendere una base trasparente anche per proteggere le unghie. Altrimenti, per una french manicure rivisitata, si potrebbe usare questo colore protagonista dell’autunno 2024 come base, delineando una punta bianca o nude per un effetto chic e moderno. Anche chi ama la nail art con motivi geometrici potrebbe usare il prugna come base, disegnando poi sulla superficie qualche forma con colori complementari come l'oro, l'argento, il grigio, il beige, il nero o il bianco. Una finitura opaca dona un aspetto elegante, mentre una lucida o con glitter può risultare più adatta a una serata speciale o a una festa.

Moda

Il prugna ha dominato le passerelle con le collezioni di questa stagione, da Prada a Tom Ford, fino a Ferragamo, e si prepara a diventare protagonista anche delle collezioni primavera/estate 2025. È una tonalità che si presta vari abbinamenti: dai toni neutri come bianco, grigio e cammello, alle combinazioni più audaci con colori accesi come il blu elettrico o il verde acido. Nelle ultime sfilate, ad esempio, è stato proposto a contrasto col blu elettrico, con uno stile audace e contemporaneo. Oppure è stato accostato al marrone fango per un look autunnale sofisticato, ma non banale. Un’associazione classica, elegante ma briosa è sempre quella del prugna con il bianco avorio o il bianco ghiaccio, in particolare su camicie e altri capi di seta.