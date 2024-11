Profumi e bellezza. Chanel apre una nuova boutique nel cuore di Firenze

Bianco, nero e oro. Un design essenziale e raffinatissimo per un luogo di magia dove vivere esperienze uniche, nel segno della bellezza e dei profumi. Per chi ama l’esclusività e la moda, per chi sa ancora sognare sulle note dell’ambra o del mughetto, per chi vuole donare un ricordo di sé molto raffinato. Siamo nell’universo di Chanel che ha deciso di aprire la sua nuova boutique ’Fragrance & Beauty’ a Firenze (le altre in Italia sono solo a Roma, Milano e Venezia ma a Firenze era già stata aperta la prima in via Calzaiuoli poi chiusa), in piazza della Repubblica 46R. Cento venti metri quadrati per prendersi cura di sé, tra profumi, trucchi, creme e piccoli accessori come occhiali e micro borsette. Con tanti servizi esclusivi di consulenza parfum e skincare, presenti solo a Firenze.

Si parte con ’Rencontre’ un’innovativa esperienza olfattiva per individuare la fragranza perfetta. C’è poi lo ’Chanel Vitality Scanner’, strumento di analisi della vitalità della pelle, per creare la skincare routine quotidiana. Star incontrastata, lo Chanel N.5, eterno alleato del fascino delle donne come racconta la famosa battuta di Marilyn Monroe che dichiarò nel 1952 di andare a letto ’vestita’ solo di gocce del profumo ancora oggi più venduto al mondo. Classico e intramontabile, piace anche alle più giovani che però trovano un moderno e fresco alleato in N.1 di Chanel, linea per la pelle al 95% naturale alla camelia rossa. L’ultima essenza nata in maison si chiama ’Comète’.

Per il trucco si punta sempre sul rossetto 31 ’Le Rouge’, quello di Mademoiselle Coco, con un contenitore in vetro, anche ricaricabile. Al top le vendite Rouge Noire, il mitico smalto per unghie color della notte, ora affiancato da Storyteller, un nero dai riflessi viola. Per chi ama la naturalezza delle mani c’è lo smalto rosa trasparente Ballerine.

Eva Desiderio