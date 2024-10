Immersioni, lezioni di volo e la pizza: tutte le passioni del principino George

Oltre al calcio, al tennis e alla chitarra, il principe George d’Inghilterra, figlio dell’erede al trono William e Kate Middleton, ha recentemente scoperto una nuova avventura: le immersioni subacquee. A rivelarlo è stato proprio William durante un incontro con i campioni olimpici Adam Peaty e Tom Dean.

Immersioni

In quell’occasione il primogenito di Carlo III e della compianta Diana Spencer ha condiviso con orgoglio la sorprendente esperienza subacquea del suo rampollo. Inizialmente, i genitori erano un po’ preoccupati per come avrebbe reagito, ma William ha raccontato che il futuro re si è sentito subito a suo agio: “Pensavamo che si sarebbe spaventato, ma in realtà ha adorato l'esperienza”. A soli 11 anni, il principe George sta già mostrando un notevole interesse per attività avventurose e stimolanti, rendendo le immersioni una delle sue nuove passioni. E, a dire il vero, questa inclinazione non è del tutto inaspettata. Il principe William ha sempre avuto una predilezione per gli sport acquatici e, a suo tempo, ha anche ricoperto il ruolo di capitano della squadra di pallanuoto universitaria. Kate Middleton, a sua volta, è un'appassionata e abile nuotatrice.

Lezioni di volo

Tuttavia, le immersioni non sono l'unica novità per il giovane principe. Recentemente, infatti, George ha anche iniziato a prendere lezioni di volo. Sotto la supervisione di un istruttore, ha appreso i fondamenti del pilotaggio, un'attività che sembra perfettamente in linea con la sua curiosità per le avventure. Con un padre pilota di ricerca e soccorso e una famiglia con radici nell'Aeronautica militare britannica, il volo è decisamente una passione di famiglia.

La pizza

Sempre negli ultimi tempi è emerso anche un desiderio non così strano per un ragazzino di 11 anni, ma abbastanza insolito per un futuro re: il principe George, infatti, oltre alla passione per il volo (ha già iniziato a prendere lezioni, nonostante le riserve del nonno Re Carlo), sognerebbe di diventare pizzaiolo. È quanto è emerso durante una visita con sua mamma Kate e alcuni amici al Wiveton Hall Café, una pizzeria nel Norfolk, dove si trovava con la mamma e alcuni amici. Desmond MacCharthy, il proprietario del locale, ha raccontato al ‘Daily Mail’ che il principe George è rimasto affascinato dal forno a legna, esclamando: “Questo è quello che voglio fare quando sarò grande!”. La passione per la pizza sembra essere condivisa anche dal resto della famiglia dei principi di Galles. George, infatti, è stato visto diverse volte con una fetta di pizza in mano, e nel 2018, la principessa Kate ha rivelato che i suoi due figli maggiori, George e la sorellina Charlotte amano preparare insieme l’impasto da infornare.

Impegni futuri

MacCharthy ha descritto George come un ragazzino dolce e ha aggiunto che era venuto lì con alcuni conoscenti dei reali, dato che Sandringham, dove i Windsor trascorrono tradizionalmente il Natale, non è lontano dal locale. William e Kate possiedono una dimora di campagna, Anmer Hall, nelle vicinanze. Va detto che, al di là di tutto, anche se William e Kate stanno allevando George con libertà, incoraggiandolo a coltivare i suoi interessi e le sue inclinazioni, dal 2025, con il compimento dei 12 anni a luglio, il principino dovrà dedicarsi di più alla formazione da futuro sovrano. E non gli rimarrà troppo tempo per sperimentare in cucina.