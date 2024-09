Giappone: la pinguina Pen-Chan scappa dalla cattività e sopravvive a un tifone. “Un miracolo”

Roma, 11 settembre 2024 – Pen-Chan è una femmina di pinguino del Capo, nata e cresciuta in cattività in Giappone: non aveva mai vissuto in mare aperto e non si era mai procacciata da sola il cibo. O almeno era così fino a qualche settimana fa, quando è fuggita in mare proprio durante lo scatenarsi di un tifone. Il suo proprietario, Ryosuke Imai, era convinto che non l’avrebbe mai più rivista. Invece è accaduto quello che l’uomo ha definito “un miracolo”: dopo due settimane Pen-Chan è stata avvistata, sana e salva, mentre galleggiava felicemente a largo di una spiaggia a 45 km di distanza.

Ryosuke Imai ha dichiarato che il 25 agosto, subito dopo la fuga della pinguina, una squadra ha iniziato immediatamente a perlustrare l'area, ma il potente tifone Shanshan che ha portato piogge record in tutto il Giappone ha ostacolato le ricerche. Data la scarsa preparazione di Pen-chan alla vita selvaggia, il team era convinto che non sarebbe andata molto lontano o che non sarebbe sopravvissuta per più di una settimana.

Invece l'8 settembre Imai ha ricevuto la notizia che l'uccello era stato avvistato. “Pensavo che sarebbe stata esausta, ma stava nuotando come al solito”, ha detto l’uomo, dopo la ricattura dell'animale. “È stato più che sorprendente... È un miracolo”.

Pen-chan, che ha sei anni, deve aver mangiato pesce e granchi che ha catturato lei stessa. “Penso che ci sia arrivata fermandosi in vari posti per una pausa, ma è comunque incredibile”, ha detto. “Ha perso un po' di peso, ma sta benissimo”.