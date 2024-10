Pausa di benessere. I fanghi della salute

Alle porte del Parco Regionale dei Colli Euganei sorgono le Terme Euganee, la prima area termale per la salute preventiva d’Europa, un luogo in cui rinascere e vivere una vacanza speciale, per ritrovare il benessere.

La lunga tradizione termale

euganea ha dato vita a numerosi hotel, ognuno con il proprio centro interno,

specializzati in fangoterapia e trattamenti inalatori. Alle aree wellness si aggiungono le oltre 240 piscine termali interne ed esterne presenti in ogni hotel. Tutti i centri degli hotel

del Bacino Termale Euganeo hanno ottenuto dal Ministero della Sanità il livello di qualificazione ’Iª Super’, che indica l’eccellenza del prodotto terapeutico utilizzato nelle varie cure.

Le ricerche del Centro studi termali Pietro D’Abano, che fa riferimento a Federalberghi di Abano e Montegrotto, mostrano che speciali microrganismi del territorio, detti cianobatteri, producono

sostanze antinfiammatorie durante la maturazione del fango in acqua termale. La

fangobalneoterapia convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, è particolarmente indicata per la cura dei disturbi osteo- articolari.