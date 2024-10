Partito il conto alla rovescia per il Festival di Luce!. Il Maestro Allevi super-ospite

Partito il conto alla rovescia per l’edizione numero quattro del[/EMPTYTAG] del Festival di Luce! Il 19 ottobre, dalle 10 in poi, il magazine online del gruppo Monrif – che si occupa di diversità e inclusione – è pronto ad accogliere i lettori nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, per festeggiare insieme il suo quarto compleanno. E – notizia di queste ore – ha confermato la sua presenza il Maestro Giovanni Allevi, un super-ospite amatissimo dal pubblico di tutte le età.

Sarà una giornata di talk, dibattiti, musica e spettacoli per vivere il cambiamento, mettendo a confronto diverse generazioni in un processo di crescita culturale collettiva, per una società senza più barriere, in grado di guardare alla diversità come un’opportunità e non un limite.

Il tema di quest’anno è ’Intelligenza artificiale a supporto dell’inclusione e della coesione sociale’. Una sfida aperta in tutti i settori delle nostre vite, personali e professionali, su cui gravano però ancora parecchi interrogativi da sciogliere. Al Festival di Luce! si parlerà di come coniugarla e sfruttarla a favore delle questioni sociali, grazie al contributo di esperti illustri, provenienti da settori diversi.

Il parterre degli ospiti è nutrito. Oltre a diversi relatori provenienti dal mondo accademico e delle istituzioni, saranno presenti le cantautrici Noemi e Gaia, il poeta e content creator Davide Avolio, Luisa Bagnoli, presidente di Scientific Tech House, Dianora Bardi, presidente di ImparaDigitale, il produttore Michele Canova, il regista Ivan Cotroneo e presidente della casa editrice Garzanti, Gherardo Colombo.

Il Festival di Luce! è organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e con la partnership istituzionale di Regione Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Main partner, UniCredit. L’evento sarà diretto da Agnese Pini – direttrice delle testate del gruppo Monrif – e condotto da Monica Peruzzi, giornalista reporter di Sky TG24 e vicepresidente di Imagine Foundation. L ingresso è gratuito, previa prenotazione sul sito Luce! al link luce.news/evento2024.