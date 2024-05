Paramount +, film e serie tv di maggio 2024

Uscito il 2 maggio. Il film è incentrato sulla storia della scalata del mercato e poi della disastrosa caduta e scomparsa del primo smartphone al mondo. Nel cast figurano Jay Baruchel, Glenn Howerton, Cary Elwes, Saul Rubinek, Rich Sommer, Martin Donovan, Michael Ironside e Matt Johnson.

‘Baby Shark’s Big Movie’

In uscita il 10 maggio. Baby Shark e la sua famiglia traslocano a Chomp City, abitata degli squali. Baby Shark è costretto ad adattarsi a una nuova esistenza completamente diversa, in un contesto non semplice e soprattutto dove non c’è William, il suo migliore amico. Il protagonista ha a che fare con una stella marina chiamata Stariana, che vuole rubargli il talento del canto per arrivare a capo di tutta la musica sottomarina. Baby Shark dovrà lottare e riportare armonia tra i fondali. Su Paramount+ è disponibile anche la prima stagione della serie ‘Baby Shark’s Big Show!’.

‘Un gentiluomo a Mosca’

In uscita il 17 maggio. La serie è un adattamento del romanzo best-seller di Amor Towles. Il conte Alexander Rostov, impersonato da Ewan McGregor, dopo la Rivoluzione russa si trova a rivedere il suo passato e a ricostruire vicende e significati di alcuni momenti individuali e collettivi. Scampa alla condanna a morte, ma deve andare in esilio. Finisce così in una mansarda dell’Hotel Metropol, anche se sa che da lì non può uscire, pena la sua uccisione. Il tempo passa, ma nel frattempo Rostov fa nuove scoperte interiori, che gli permettono di capire i veri valori, dall’amore all’amicizia.

‘Little wing’

Il film uscirà il 24 maggio. La tredicenne Kaitlyn è reduce dal divorzio dei genitori. La sua famiglia sta per perdere anche la casa… La ragazzina si ritrova ad avere a che fare con un settore decisamente particolare, quello delle corse dei piccioni. Da un lato Kaitlyn vorrebbe risolvere i problemi economici dei suoi rubando un volatile di pregio, dall’altro però inizia ad affezionarsi al proprietario della potenziale preda, con il quale condivide la stessa passione.

‘Evil’ – stagione 4

Dal 24 maggio. Kristen, David e Ben vanno avanti ad analizzare alcuni casi di sperimentazione tecnologica, tra animali posseduti e altri contesti infestati da presenze demoniache e malvagie. Leland cerca di convincere Kristen a crescere un bambino anticristo concepito con il suo ovulo. David collabora con i servizi segreti del Vaticano per la visione remota, una capacità paranormale di vedere l'invisibile per individuare il male. Ben, colpito da alcuni ioni, inizia a vedere un demone che lo sbeffeggia, finché non scopre il rimedio, alquanto inusuale, per scacciarlo. Tutti e tre hanno poco tempo per prendere le loro decisioni e trovare alcune soluzioni: per mancanza di fondi, infatti, la parrocchia a cui hanno capo ha deciso di sciogliere il team… A maggio su Paramount+ si possono vedere anche documentari come ‘Behind The Music’, di genere musicale, con ritratti intimi e materiale di archivio di personaggi famosi più famosi (9 nuovi episodi disponibili dal 2 maggio), e ‘Vivere e morire a Lidda’, dal 18 maggio, dedicato alle vicende di una famiglia israeliana, una palestinese e una cristiana, con struggenti riflessioni sull’identità, il significato della memoria e il potere dell’amore.