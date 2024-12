OVS-Piombo: crescita del 7% e collezioni primavera-estate 2025 firmate Massimo Piombo

di Eva Desiderio

"Ovs-Piombo va fortissimo! Il primo semestre di quest’anno ha chiuso a +2,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 e ad agosto poi siamo cresciuti del 7%. E di questi tempi non è cosa da poco". Come sempre entusiasta e positivo lo stilista Massimo Piombo racconta le collezioni che firma con OVS per la prossima primavera-estate 2025, forse mai così complete e attrattive per le linee uomo, donna e kids e piene di fantasia e qualità.

Siamo nel grande showroom dell’azienda veneta in via Giulini a Milano e Piombo mostra la nuova collezione e racconta questo percorso interessante e innovativo che ha fatto insieme all’amministratore delegato di OVS Spa Stefano Beraldo che guida l’azienda dal 2005.

Il Gruppo Oviesse comprende oltre a Ovs (con le linee di punta di Piombo) anche Upim, Stefanel e Croft con 1800 negozi in Italia che col resto del mondo raggiungono i 2200 (e infatti 400 sono all’estero). Il successo di Piombo è dato dalla trasversalità per le linee uomo e donna, capaci di conquistare giovani e non più giovani in ugual misura.

Con By Angel invece il Gruppo punta esclusivamente sulla clientela più giovane e sulla Generazione Z, mentre sta sviluppando molto bene il comparto delle profumeria specie per i prodotti in esclusiva dalla Corea, famosi per efficacia e accessibilità. Ma torniamo a OVS per Piombo e a queste collezioni che anche questo inverno hanno spopolato.

"La mia ambizione è sempre stata quella di proporre cose accessibili e ora ci sono finalmente riuscito – spiega Massimo Piombo, direttore creativo di Ovs da sei anni, nato a Varazze, amante dei viaggi nel mondo da cui prende spunti per le sue collezioni, famoso per le sue impeccabili giacche sartoriali – ora il sogno si è realizzato e ora le mie linee sono in 1000 negozi OVS. Con Beraldo l’intesa è perfetta, lui mi conosceva perché portava già le mie giacche! Ora sto valutando linee nuove, forse metto in pista anche l’intimo, sto valutando in questi giorni. Mi sento gratificato a livello personale di riuscire a vendere questa qualità a questi prezzi, la società tra me che ho il 30% e OVS che ha il 70% funziona".

Anche per la prossima primavera-estate il creativo si è ispirato ai paesi che conosce e ama, quelli dove ha viaggiato di più come la Grecia e l’India con tutto l’Oriente. "I colori che ho scelto sono quelli della gioia" afferma ancora Piombo mentre mostra la collezione donna piena di azzurri, gialli, rosa e rossi, e quella con tinte naturali per uomo. Per i bambini molto divertenti gli effetti ’macchie di sugo’ sulle t-shirt perché per loro la moda è un gioco, "una follia totale che mi diverte molto", aggiunge il direttore creativo di OVS che ama definirsi l’inventore del Pop à porter e non è un vanto da poco.

Non manca per donna una linea più formale ma modernissima come Piombo Contemporary che predilige i toni neutri e i colori chiari adatti all’estate con una serie di bei tailleur un po’ più classici ma col touch di Massimo Piombo.