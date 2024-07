Orecchietta mon amour. Grottaglie celebra la regina della Puglia

Il centro storico di Grottaglie, nel cuore del Tarantino, si prepara ad accogliere la decima edizione di Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road, l’evento culinario straordinario che si terrà il 6 e 7 agosto 2024. Con i suoi vicoli bianchi – chiamati ‘nchiosce – e le dimore storiche del centro, la città delle ceramiche pugliese si trasformerà in un percorso gastronomico che celebra la ricca tradizione culinaria pugliese e le sue più recenti rivisitazioni.

Undici chef prenderanno parte alla kermesse enogastronomica, offrendo una varietà di prelibate ricette che interpretano la regina delle tavole pugliesi: l’orecchietta. Dalle versioni più tradizionali alle opzioni senza glutine, i visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con una vasta gamma di sapori unici. L’edizione di quest’anno sarà resa ancora più memorabile grazie al ritorno di talentuosi cuochi che hanno dimostrato la loro straordinaria abilità e creatività su scala nazionale e internazionale.

Le cantine e i birrifici artigianali locali esalteranno ulteriormente l’esperienza culinaria, mentre ben laboratori permetteranno ai partecipanti di imparare a preparare manualmente le orecchiette. In uno di questi laboratori sarà presente Nunzia Caputo, pastaia a Bari vecchia, famosa anche sul web per le ‘inimitabili’ orecchiette fatte in casa.

Violetta De Nicolais