Ora solare 2024, quando cambia l’ora: cosa fare. Si dorme di più

Roma, 26 ottobre 2024 – Il momento del cambio è arrivato: nella notte di oggi, tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, le lancette torneranno indietro di un'ora con l'arrivo dell'ora solare, segnando la fine dell'ora legale. A differenza di quest’ultima, introdotta in primavera per sfruttare maggiormente la luce pomeridiana, l'ora solare è più allineata al ciclo naturale di luce dei mesi invernali. Con il passaggio all'ora solare, il sole sorgerà prima al mattino, ma le giornate si accorceranno, con il tramonto anticipato. Il cambio ci permetterà di dormire un'ora in più, e l'ora solare resterà in vigore fino alla primavera, quando torneremo all'ora legale nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2025.

Il passaggio avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Alle 3:00 di notte dovremo spostare le lancette indietro di un'ora, tornando quindi alle 2:00. Questo significa un'ora in più di sonno, ma anche meno ore di luce nel pomeriggio. I dispositivi elettronici connessi a internet, come smartphone e computer, si aggiorneranno automaticamente, mentre altri orologi dovranno essere regolati manualmente.

L'ora solare segue il ciclo naturale del sole, mentre l'ora legale è stata introdotta per sfruttare al massimo le ore di luce durante i mesi estivi. Il cambio all'ora solare è motivato principalmente da ragioni di adattamento ai ritmi naturali di luce e buio, ed è adottato da molti paesi europei, inclusa l'Italia. C’è chi sostiene che l’ora legale sia più vantaggiosa per ridurre i consumi energetici e promuovere attività serali grazie alla luce naturale, mentre altri ritengono che l’ora solare rispetti maggiormente il bioritmo naturale del corpo umano. Negli ultimi anni si è discusso di una possibile abolizione del cambio orario, ma il dibattito rimane aperto.

Ogni anno, il passaggio all'ora solare può comportare alcuni effetti collaterali, come disturbi del sonno e difficoltà nell'adattarsi ai nuovi ritmi. Alcuni potrebbero sperimentare sonnolenza diurna, alterazioni della concentrazione o irritabilità. Ecco alcuni consigli per adattarsi più facilmente:

Adattare gradualmente gli orari: iniziate a modificare leggermente l'orario del sonno qualche giorno prima del cambio.

leggermente l'orario del sonno qualche giorno prima del cambio. Sfruttare la luce naturale: esporsi alla luce del mattino può aiutare il corpo a regolare il proprio orologio biologico.