Morta Olivia Hussey: era la Giulietta di Zeffirelli, ma anche molto altro

Roma, 28 dicembre 2024 – Cinema in lutto. E’ morta a 73 anni, dopo aver affrontato per molti anni il cancro, Olivia Hussey. L’attrice, argentina di nascita ma naturalizzata britannica, era diventata molto famosa per il suo ruolo di Giulietta nell’adattamento cinematografico di ‘Romeo e Giulietta’ di Franco Zeffirelli. Ruolo al quale era arrivata giovanissima: a soli 15 anni, dopo aver debuttato a teatro a 13 anni.

Aveva partecipato qualche film anche in precedenza, ma è stato lì, nel 1968, che è cominciata la sua carriera nel mondo del cinema, della tv e del teatro: basti pensare che Olivia Hussey nel 1974 ha fatto parte del cast dell’horror ‘Black Christmas’, poi ha interpretato nel 1977 Maria nella ministerie ‘Gesù di Nazareth’ e nel 1978 è stata protagonista del giallo ‘Assassinio sul Nilo’. Non solo: una trentina di film caratterizzano il suo curriculum. Un curriculum che va dal 1965, con ‘Accadde un’estate’ di Delmer Daves, al 2008, con ‘Chainaman’s chance: America’s other slaves’ di Aki Aleong. Oltre quindici le serie tv a cui ha partecipato.

Fra le sue esperienze da doppiatrice, anche una nel cartone animato cult per molti Millennials ‘Mignolo e Prof.’.

Non solo lavoro, Olivia Hussey ha avuto una vita sentimentale particolarmente movimentata: tre matrimoni alle spalle per lei. E altrettanti figli: Alex, Maximilian e India Eisley. Quest’ultima attrice come la madre.