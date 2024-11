Nuove accuse di molestie a Puff Daddy : "Ha abusato di Justin Bieber sedicenne"

In attesa delle prossime udienze del processo per abusi e molestie, su Sean “Diddy” Combs arrivano nuove accuse. Questa volta a parlare e fare nuove rivelazioni su Diddy è Suge Knight, co-fondatore della Death Row Records e manager di Tupac Shakur. Knight ha rilasciato un’intervista dal carcere, dove sta scontando una condanna a 28 anni per omicidio. E ha parlato del fatto che Puff Daddy e diversi suoi amici avrebbero abusato sessualmente di Justin Bieber (oggi 30 anni) quando il cantante – già famoso allora – aveva 16 anni: "Era così talentuoso, avrebbe potuto essere più grande di Michael Jackson,

se non fosse stato molestato".