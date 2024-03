Nove nuovi prodotti Smeg premiati dal Chicago Athenaeum

Da oltre settant’anni il Chicago Athenaeum celebra l’eccellenza nel design attraverso il Good Design Award, un riconoscimento dedicato a prodotti e progetti innovativi che si distinguono per identità, durabilità, performance, estetica, funzionalità e sostenibilità. L’edizione 2023 vede nove prodotti Smeg meritevoli della menzione, a testimonianza della vocazione aziendale per la produzione di elettrodomestici capaci di coniugare le prestazioni funzionali ad alta efficienza energetica con l’eccellenza estetica.

I piccoli elettrodomestici premiati, come il frullatore ad alte prestazioni BLC01, dall’estetica contemporanea adatto ad un’ampia varietà di preparazioni dolci e salate, è nato dalla collaborazione con lo Studio deepdesign di Raffaella Mangiarotti e Matteo Bazzicalupo.

Due, poi, le novità assolute, che saranno ufficialmente presentate quest’anno ma che hanno già conquistato il Chicago Athenaeum: la bilancia digitale KSC01, compatta e maneggevole, che alla precisione della misurazione combina un’estetica tanto lineare quanto elegante; e il forno d’appoggio COF01, dall’iconica estetica d’ispirazione retrò abbinata all’innovativa tecnologia Multicooking Galileo, che consente la combinazione delle cotture tradizionali con quelle a vapore e a microonde. Unico nel suo genere, questo forno aspira a diventare il protagonista indiscusso della cucina grazie anche alla cura impeccabile delle rifiniture su ogni suo lato. A ricevere la prestigiosa menzione anche la macchina caffè EGF03 con macinacaffè integrato e braccetto portafiltro, un concentrato di tecnologie per veri appassionati di caffè, che consente di personalizzare ogni fase della preparazione del caffè in modo professionale.

Tra i grandi elettrodomestici premiati, spiccano le soluzioni Smeg per l’aspirazione, come la cappa verticale Neptune Grey KV194G, ideale per chi ricerca libertà di movimento in cucina senza rinunciare ad una finitura peculiare in perfetto abbinamento con il piano cottura. La cappa a isola decorativa KLTI12L4MB, che nasce per essere focus indiscusso della cucina, un elegante elemento d’arredo che cela evolute funzionalità quali la connessione via bluetooth al piano cottura. Premiato anche il piano cottura da 70 cm con aspirazione integrata HOBD472D e il piano cottura a gas PX375LMB con superficie totalmente matt e per il cassetto riscaldante Touch CPRT115G studiato per completare l’esperienza di cottura quotidiana.