Nail art, le tendenze di Natale e Capodanno 2023

Roma, 20 dicembre 2023 – La nail art natalizia è molto richiesta sia per cambiare un po’ rispetto al solito, con originalità, sia per la possibilità di aggiungere un tocco colorato e festoso alla propria manicure, con decorazioni a tema. Le tinte tradizionali come il rosso, il verde, l’oro e l’argento continuano a essere scelte sicure anche per gli smalti, mentre il blu e il bianco richiamano la neve che caratterizza i paesaggi invernali.

Decorazioni

Si parte stendendo uno strato di smalto trasparente e rinforzante. A partire, dunque, da un nail polish nude o a tinta unita (bianco o blu notte, per esempio), usando un pennello a punta sottile e un dotter ci si può sbizzarrire decorando le unghie con elementi tipici del periodo invernale e delle Festività. I disegni più iconici da richiedere all’estetista, da realizzare da sole o, ancora, da applicare sotto forma di appositi mini-adesivi, sono fiocchi e pupazzi di neve, alberelli di Natale, righe rosse e bianche ispirate ai candy cane, ai bastoncini di zucchero, renne e Santa Claus, ghirlande, bacche. Una pioggia di glitter, strass e perline può impreziosire ulteriormente le proprie mani.

Tendenze

Ecco due tendenze che vanno forte nel campo della nail art per il Natale e il Capodanno 2023. Una è quella del winter marble, con effetto marmorizzato su uno sfondo blu che, secondo il report Pinterest Predicts 2024, diventerà uno dei protagonisti delle tinte più apprezzate nel 2024, arricchita con tocchi di glitter per conferire luminosità. Un grande classico intramontabile, nel beauty e nella moda, riproposto anche per questa stagione, è il tartan, ossia il tipico pattern dei plaid invernali. Le tartan nails si ottengono generalmente utilizzando stampi o stencil a quadretti di diverse dimensioni, applicati direttamente sull'unghia e lasciati asciugare. Per sorprendere e innovare, si possono usare due o più colori a contrasto in modo che la trama scozzese risalti maggiormente.

Consigli

La lunghezza delle unghie dovrebbe essere proporzionata al design che si ha in mente, adattandola in base al risultato desiderato. La nail art andrebbe coordinata con il proprio abbigliamento o altri accessori natalizi per un look complessivamente armonioso. Se si amano i glitter, il consiglio è di usarli con parsimonia e in maniera discreta, senza esagerare per evitare di risultare eccessivamente appariscenti. Per una tenuta maggiore sarebbe bene applicare strati sottili di smalto. Se si opta per il fai-da-te e si è ancora alle prime armi, è meglio scegliere design semplici ed eleganti, per un look più sobrio, naturale e raffinato allo stesso tempo.