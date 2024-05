Mostra del cinema di Venezia:. Barbera confermato direttore

Il Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco ha approvato la conferma di Alberto Barbera per l’incarico di direttore artistico del Settore Cinema per gli anni 2025 e 2026. "Ho provato immediata sintonia con Alberto Barbera – ha dichiarato il Buttafuoco – e ho grande rispetto per la competenza, la professionalità e la passione da lui dimostrate negli anni alla conduzione della Mostra del Cinema di Venezia, tali da riuscire ad accrescere il prestigio del più antico festival al mondo. Sono vivamente lieto che la Biennale possa proseguire con lui questo percorso". Barbera, il cui mandato era stato deliberato nel 2020 dal precedente cda e scade dopo la prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (al via il 28 agosto), è stato nominato per i prossimi due anni "in considerazione dei risultati ottenuti – afferma una nota della Biennale – nella riconosciuta qualità delle selezioni, nella scoperta e nel lancio internazionale di nuovi talenti, nella diffusione e nella crescita della cultura cinematografica e nell’ampliamento del pubblico, risultati da perseguire anche nel prossimo biennio".