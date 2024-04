Montefalco ‘Una terra per il vino’

Un programma intenso, quello del 2024 per il Consorzio Tutela Vini Montefalco. Due i momenti principali dedicati ai vini del territorio: il 12 e 13 giugno si terrà ’A Montefalco’, presentazione riservata alla stampa nazionale e internazionale e agli operatori del settore delle nuove annate dei vini prodotti nei territori delle denominazioni di Montefalco e Spoleto. Dal 20 al 22 settembre si terrà invece ’Enologica Montefalco’, l’evento per tutti: appassionati e famiglie possono già segnare a calendario l’iniziativa dedicata al vino in abbinamento al cibo, all’arte e alla musica organizzato dal Consorzio e La Strada del Sagrantino.

Il Consorzio continua il lavoro di valorizzazione di ogni denominazione, dal Sagrantino alla Spoleto Doc, comprendendo tutte le altre denominazioni. Su questo si incentra il lavoro di promozione dei territori nell’ambito di ’Montefalco Terra per il Vino’, il claim che interpreta l’impegno messo in campo per fare del territorio del Consorzio Tutela Vini Montefalco un polo di eccellenza vitivinicola a livello nazionale ed internazionale.