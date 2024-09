Miss Italia 2024: dove vederla in diretta. Chi sono le finaliste e come si decreta la vincitrice

Porto San Giorgio 21 settembre 2024 – Ultimo atto domani sera domenica 22 settembre dell’edizione numero 85 di Miss Italia. Le 220 ragazze arrivate da tutto il Paese per le prefinali si sono ridotte a 40 e la scorsa settimana a 15. Tra loro uscirà la nuova Miss Italia eletta da una giuria presieduta da Martina Colombari, Miss Italia nel 1991 a soli 16 anni quando venne incoronata da Alain Delon. In giuria anche l’attore Giampaolo Morelli e la modella influencer Soleil Sorge.

Le finaliste che si contenderanno lo scettro più ambito sono Giulia Caramel - Miss Veneto, Ofelia Passaponti Miss Toscana, Angela De Filippo Miss Campania, Nicoletta Pentrelli Miss Puglia, Elena Dibattista Miss Sicilia, Mariama Diop Miss Framesi Lombardia, Nicole Vioto Miss Eleganza Veneto, Denise Uguccioni Miss Rocchetta Bellezza Liguria, Laura Romersi Miss Eleganza Emilia Romagna, Caterina Vincenti Miss Rocchetta Bellezza Lombardia, Beatrice Mazzoni Miss Roma, Matilde Gonfiantini Miss Eleganza Toscana, Irene Boschi Miss Sorriso Marche, Beatrice Scintu Miss Cinema Roma, Elisa Armosini Miss Sorriso Sardegna. Una è di colore, Mariama Diop nata e cresciuta a Bergamo e di famiglia senegalese.

La giornata si aprirà con la conferenza stampa di presentazione dei giurati alle ore 15 a Villa Bonaparte, per poi culminare con la serata della finale, alle ore 20, al Teatro comunale della città marchigiana. La finalissima si potrà seguire in diretta streaming sul sito ufficiale di Miss Italia, per consentire a tutto il pubblico di partecipare a questo grande evento. A condurre la serata finale sarà Andrea Dianetti, attore, regista e conduttore italiano lanciato da “Amici” di Maria De Filippi.

Miss Italia 2024

Il format

La finale di Miss Italia 2024 promette di sorprendere con un format innovativo e coinvolgente. Le 15 finaliste si contenderanno la corona in uno spettacolo che mescolerà tradizione e modernità, con coreografie originali e momenti di intrattenimento degni di un grande show televisivo. Sotto la direzione di Alessandro Lucente e Simone Di Maria, lo spettacolo sarà un viaggio tra eleganza e dinamismo, dove la bellezza sarà celebrata in tutte le sue forme. La patron Patrizia Mirigliani ha voluto rendere questa edizione un simbolo di rinascita e cambiamento, ponendo l’accento sul talento, l'intelligenza e il coraggio delle donne italiane. Miss Italia 2024 non sarà solo una passerella di bellezza, ma un palcoscenico di storie, valori e ambizioni. Un evento che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici, pronto a regalare nuove emozioni a tutto il pubblico italiano. Le curiosità.

“Sono orgoglioso di te, sicuro che saprai farti apprezzare anche a Miss Italia. I miei auguri”. Firmato: Renato Zero. La destinataria è la nipote, Beatrice Scintu, finalista con la fascia di Miss Cinema Roma. Ma gli auguri sono estesi da Renato a tutte le 15 ragazze finaliste a Miss Italia che vediamo più da vicino. Le loro passioni: lo studio, lo spettacolo, la danza e lo sport (pallavolo, ginnastica, ma anche tennis e nuoto). Tutte sono diplomate, la maggior parte universitarie. Alcune laureate o con laurea in corso.

Miss Eleganza Toscana, Matilde Gonfiantini, lavora ed anzi aspetta il rinnovo del contratto con un'azienda. Ma il suo obiettivo è la recitazione. Sogna il grande schermo. Soltanto una miss, Giulia Caramel, Miss Veneto, è nata prima del Duemila (nel 1998) e con i suoi 26 anni è la più “anziana” delle quindici finaliste. Tra le miss in gara, la più giovane è Beatrice Scintu, Miss Cinema Roma, con i suoi 18 anni. Due finaliste sono cantanti, Giulia Caramel (Miss Veneto) e Nicole Vioto (Miss Eleganza Veneto), entrambe venete. Elena Dibattista, Miss Sicilia, è maestra e giocatrice di tennis, anche in tornei internazionali. È una delle laureate e la miss più alta di questa edizione (1,87). Ofelia Passaporti, Miss Toscana, ha interpretato davanti alla giuria un monologo. Tema: “I giardini di marzo” di Battisti e “Il Sorpasso” di Dino Risi. Qual è l’età più bella? È quella che uno ha giorno per giorno. Beatrice Mazzoni, Miss Roma, “iperattiva e ambiziosa”, vuol fare il sindaco, si immagina della Capitale. Per ora studia a La Sapienza, mentre Irene Boschi, Miss Sorriso Marche, lascia Macerata per trasferirsi a Roma, per studiare Economia e Management alla Luiss.

Come funziona la finale

Come avviene la selezione delle ragazze in gara? Le quindici finaliste diventeranno otto con una prima selezione. Successivamente si procederà con una nuova selezione che ridurrà le candidate a cinque. Infine, le ultime tre si contenderanno il titolo di Miss Italia 2024. Durante lo spettacolo di domenica sera, uno dei momenti più toccanti sarà la partecipazione sul palco di Andrea, un ragazzo di 19 anni con disturbo dello spettro autistico. Dal Teatro Comunale di Porto San Giorgio, Andrea lancerà un messaggio di inclusione molto significativo.