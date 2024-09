Miracolo del sangue di San Gennaro: come seguire in tv la diretta delle celebrazioni

Napoli, 18 settembre 2024 – C’è grande attesa in questi ultimi giorni a Napoli per uno degli eventi religiosi più importanti in assoluto in città: stiamo parlando del miracolo di San Gennaro, vale a dire lo scioglimento del sangue del religioso che ogni anno, in tre occasioni, attrae nel capoluogo campano migliaia di fedeli. Nel corso di tre distinti appuntamenti (il primo a maggio, poi a settembre in concomitanza con la morte del santo e infine a dicembre) all’interno delle ampolle conservate presso la Cappella di Via Duomo il sangue del mistico si scioglie, anticipando così l’arrivo della buona sorte per il popolo partenopeo. Se però il fenomeno non si ripete, i più credenti temono che sulle loro vita si possa abbattere qualche sciagura. In passato, ad esempio, quando il sangue del santo non si è liquefatto si è assistito a epidemie, guerre, terremoti, eventi che hanno ovviamente contribuito a rafforzare le credenze e il folklore popolare dedicate al patrono napoletano. Se in questi giorni a Napoli sono in arrivo centinaia se non migliaia di fedeli, anche per motivi di sicurezza non tutti potranno avere accesso all’evento in prima persona. Da qualche tempo a questa parte, dunque, si è deciso di trasmettere la cerimonia anche in diretta: ecco dunque tutto quello che è necessario sapere a riguardo.

Come seguire la cerimonia

Come riporta Vesuviolive l’evento verrà trasmesso sull’emittente locale Canale 21 (canale 10 del Digitale Terrestre in Campania, numero 19 nel Lazio) a partire dalle ore 8:50; a settembre del 2023 tutte le varie fasi della solenne cerimonia erano anche andate in onda su TeleCapri e Prima Tivvù e il video integrale era stato successivamente caricato sul canale Youtube della prima rete. Nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, l’evento era stato mandato in onda in diretta streaming anche sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito della Cappella di San Gennaro e quest’anno, sempre secondo Vesuvionline, sarà possibile partecipare alle celebrazioni a distanza anche grazie al sito web dell'Arcidiocesi. Il 19 settembre i festeggiamenti principali prenderanno il via con l'apertura della Cattedrale alle 7:30. Alle 8:00, il parroco presiederà la prima Messa, seguita dalla lettura della Passione di San Gennaro da parte di un seminarista. Alle 9:45, inoltre, l'Arcivescovo si recherà nella Cappella del Tesoro e, alla presenza dell’Abate monsignor Vincenzo De Gregorio, del sindaco Gaetano Manfredi e del Governatore Vincenzo De Luca, aprirà la cassaforte contenente le ampolle con il sangue, che saranno successivamente posizionate sul Tronetto e portate in processione fino all’altare maggiore dai seminaristi. Alle 10 avrà luogo la Celebrazione Eucaristica, nel corso della quale si attende per l’appunto il tanto atteso miracolo della liquefazione: se il sangue si scioglierà, l'annuncio verrà dato ai presenti con il tradizionale sventolio del fazzoletto bianco. Al termine della Messa, l'Arcivescovo percorrerà la navata della Cattedrale per mostrare le ampolle ai fedeli e alla città. La Cattedrale resterà aperta per tutto il giorno, con chiusura prevista intorno alle ore 21. L’Ottavario di ringraziamento, infine, resterà aperto fino al 26 settembre. L’evento settembrino, ricordiamo, si svolge in concomitanza con la data di martirio del santo, che venne decapitato a Miseno il 19 settembre del 305 sulla scia delle persecuzioni perpetrate da Diocleziano e Gennaro ai danni dei cristiani.