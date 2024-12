Milano Fashion Week 2025: Carlo Capasa chiede meno burocrazia per la moda ecologica

Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, ha sottolineato l'importanza di avere regole stringenti ma sostenibili per le piccole e medie imprese del settore moda durante la presentazione del Calendario ufficiale della Milano Fashion Week, in programma dal 17 al 21 gennaio 2025.

Capasa ha evidenziato che, sebbene l'Italia rimanga leader nella circolarità, non è possibile pensare a una moda esclusivamente riciclata. Ha chiesto meno burocrazia per le PMI che non possono affrontare troppe regole contemporaneamente.

La settimana della moda inizierà a Firenze con Pitti Uomo e proseguirà a Milano con 68 appuntamenti, tra cui 20 sfilate e 38 presentazioni. Tra i debutti, il brand di Pierre Louis Mascia e PDF di Domenico Formichetti.

Il settore moda continua a essere trainante per l'export italiano, con previsioni di 90 miliardi di euro per la fine del 2024. L'assessora allo Sviluppo Economico di Milano, Alessia Cappello, ha sottolineato l'importanza dei nuovi brand emergenti.

Capasa ha concluso che la Milano Fashion Week segnerà l'inizio di un anno sfidante, richiedendo politiche di sostegno dal Governo per preservare l'eccellenza del settore nel segno della transizione ecologica e della digitalizzazione.