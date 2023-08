Meloni e Salvini a cena in osteria. Sorrisi e abbracci in Toscana, serata tra famiglie

Livorno, 8 agosto 2023 – Meloni e Salvini insieme all’osteria, in Toscana, con figli e compagni, prima del Cdm di ieri. E c’è già chi evoca il ‘patto della fiorentina’.

Domenica sera la presidente del Consiglio e il ministro dei Trasporti erano a cena alla Cantinetta di Bolgheri, siamo nel Livornese, terra di poeti ma anche di buon vino (e buon cibo).

Il fotoracconto è stato postato sui social dal titolare del locale. Con tanto di ringraziamenti al capo del governo.

Al centro, la premier Meloni con la figlioletta Ginevra

In uno scatto la premier sorridente è in primo piano, dietro di lei lo chef tra Salvini e la fidanzata Francesca Verdini, accanto Andrea Giambruno, compagno di Giorgia e padre di Ginevra, la figlioletta di 7 anni che appare raggiante in braccio alla mamma in un’altra foto di gruppo, lunghi capelli biondi e volto dolcissimo, la somiglianza con la madre è davvero notevole.

Ma allora le continue voci di tensioni tra i due leader politici? “Di sicuro sembravano molto uniti, altro che litigi”, è la didascalia del padrone di casa.