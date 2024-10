Massaggio metamerico. La bellezza del viso ora parte da dentro

Una serie di manovre decise, ma non dolorose, per togliere dal viso i segni delle cattive emozioni, distendendone i tratti. "Il massaggio metamerico – spiega Sandra Casadei, operatrice olistica a Bologna – è una tecnica basata su principi fisiologici che può anche stimolare le strutture facciali a riguadagnare tono e vitalità, in modo totalmente naturale, accarezzando corpo, mente e anima".

Il viso è lo specchio della nostra interiorità. "Le emozioni negative generano malesseri fisici e contrazioni muscolari del viso –prosegue l’esperta –. Una condizione nota agli esseri umani, espressa anche nel parlare comune quando diciamo, ad esempio, ’quella cosa mi fa venire la gastrite, oppure ’sei verde dalla rabbia’ oppure hai ’un’espressione preoccupata’. Dopo un periodo particolarmente difficile o anni di sofferenze i tratti del viso si contraggono a causa delle emozioni che ci hanno segnato nella vita".

Come intervenire? "Esiste un collegamento tra schiena, emozioni, organi del corpo e viso. Questo particolare massaggio, attraverso una serie di manovre simili a ’pizzicotti’ agisce sui metàmeri, cioè strutture innervate a livello sensoriale, posizionati lungo la schiena, libera le emozioni represse, rilassa i muscoli del corpo e del viso, dando un senso di benessere. Il corpo viene rimesso in equilibrio tra quello che in occidente viene chiamato sistema ortosimpatico e parasimpatico e nelle discipline orientale Yin&Yang. Il corspo si riequilibra, i tratti si distendono e la pelle migliora il suo aspetto".

Loredana Del Ninno