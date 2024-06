Mare fuori, tanti nuovi arrivi Caiazzo e Paolillo verso l’addio

Massimiliano Caiazzo (Carmine) e Matteo Paolillo (Edoardo) non ci saranno: stando alle anticipazioni, Massimiliano-Carmine ha deciso di vivere la sua vita con la piccola figlia Futura rinunciando al grande amore con Tarentè, e per quanto riguarda Edoardo, si può immaginare che la sua vita sia finita in fondo alla tomba dei Ricci. Lunedì hanno preso il via le riprese della quinta, attesissima stagione di Mare fuori, la serie tv coprodotta da Rai Fiction e Picomedia che con le ultime puntate ha totalizzato una total audience superiore ai 6,1 milioni di telespettatori, posizionandosi al primo posto della classifica dei prodotti più visti su RaiPlay. Molte le novità: il regista Ludovico Di Martino (Skam 3, La Belva, I Viaggiatori) sostituisce Ivan Silvestrini.

Nuovi personaggi varcheranno le soglie dell’Ipm di Napoli: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”. Tante anche le conferme di volti diventati ormai familiari per i milioni di fan della serie: Carmine Recano (il comandante), Lucrezia Guidone (la boss dell’Ipm), Maria Esposito (Rosa Ricci-Tarentè), Giovanna Sannino (Carmela, la moglie di Edoardo-Matteo Paolillo), Vincenzo Ferrera (il padre di Kubra), solo per citarne alcuni. Non ci saranno, invece, alcuni degli interpreti più amati come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soncini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra).