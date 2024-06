‘Mare Fuori 5’, chi sono i nuovi attori

Le riprese della quinta stagione di ‘Mare Fuori’ sono iniziate il 10 giugno e promettono una significativa trasformazione nel cast principale. Le nuove puntate saranno disponibili in anteprima su Rai Play, con un successivo debutto in chiaro su Rai 2 previsto per l’inizio del 2025.

Strategia vincente

Il fatto che la serie ‘Mare Fuori’ sia stata trasmessa prima in streaming e poi in televisione si è rivelata una strategia vincente, contribuendo al grande successo della serie a partire dalla terza stagione. Lo sbarco su Netflix ha ulteriormente amplificato l'attenzione del pubblico, rendendo ‘Mare Fuori’ una delle serie italiane più seguite e amate degli ultimi anni.

Partenze e ritorni

Massimiliano Caiazzo non tornerà nei panni di Carmine Di Salvo, uno dei protagonisti centrali della serie. Anche il personaggio di Crazy J non farà più parte della storia, mentre la presenza di Kubra è ancora incerta. È quasi sicuro, invece, il ritorno di Maria Esposito come Rosa Ricci, così come di Giovanna Sannino nel ruolo di Carmela. Per quanto riguarda Matteo Paolillo, che interpreta Edoardo Conte, il finale della quarta stagione ha lasciato aperte diverse possibilità per il suo personaggio: vedremo se sarà sviluppato nei nuovi episodi. Alessandro Orrei, interprete di Mimmo, potrebbe avere un arco narrativo interessante nei nuovi episodi, anche se i dettagli sono ancora da confermare. Torneranno, poi, Carmine Recano (nel ruolo del comandante Massimo Esposito), Lucrezia Guidone (la direttrice dell'IPM, Sofia Durante), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giovanna Sannino (Carmela Valestro, un personaggio che ha guadagnato sempre più rilevanza col passare delle stagioni), e Vincenzo Ferrera (l'educatore Beppe Romano).

Novità

La nuova stagione di ‘Mare Fuoti 5’ introdurrà diversi personaggi nuovi, interpretati da attori emergenti. Francesco Luciani e Francesco Di Tullio presteranno il volto a due criminali provenienti dal Nord Italia, portando un contrasto regionale interessante al dramma. Rebecca Mogavero, modella con un forte interesse per l’arte e la musica, ed Elisa Tonelli, appassionata di viaggi e ciclismo che pratica a livello agonistico, interpreteranno due amiche inseparabili, unite anche nel crimine. Alfonso Capuozzo sarà il volto duro della gioventù napoletana, mentre Manuele Velo rappresenterà un nuovo chiattillo, proveniente dai quartieri alti e ricchi di Napoli.

Regia e sceneggiatura

La regia della quinta stagione è affidata a Ludovico Di Martino, noto per il suo lavoro nella terza stagione di ‘Skam Italia’. Il team di scrittura vede impegnati Maurizio Careddu come head writer, supportato da Luca Monesi, Sara Cavosi, Elena Tramonti e Angelo Petrella, che continuano a portare la loro esperienza dalle precedenti stagioni.

Trama

Ivan Silvestrini, regista che ha guidato ‘Mare Fuori’ dalla metà della seconda stagione fino alla quarta, ha suggerito un possibile ritorno alle origini per la quinta stagione. Se così fosse, ciò potrebbe significare un focus maggiore sul racconto più crudo della criminalità, simile a quello che ha caratterizzato la prima stagione della serie.