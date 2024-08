Madonna a Pompei, il giallo sempre più giallo: visita privata o “evento culturale”?

Roma, 13 agosto 2024 - Festa di compleanno di Madonna a Pompei? Nì. A sgombrare il campo dalle ipotesi circolate in questi giorni sul party privato della superstar al Teatro Grande sono arrivate oggi le dichiarazioni del prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine di una riunione del comitato per l'ordine pubblico tenutasi in Prefettura. “Quella di Madonna sarà una visita di natura culturale - ha precisato il prefetto dopo la smentita del party privato della star data ieri dal Parco Archeologico - non ci sarà nessuna festa, ma una visita del tutto privata da parte di chi ama Pompe”».

Nessun mega party, dunque, tantomeno con 500 invitati vip, ma Veronica Ciccone-Madonna nel parco di Pompei ci sarà comunque, venerdì 16 agosto, giorno del suo 66° compleanno, stando a quanto detto dalle autorità “solo come una qualunque turista che si fa un regalo”. Verrebbe dunque meno il clamore che si era creato attorno alla possibilità che la superstar italoamericana festeggiasse i suoi 66 anni nello scenario del Teatro Grande riunendo attorno a sé personaggi dello star system (da Katy Perry a Orlando Bloom) per un banchetto firmato da chef stellati.

Ma resta un ma: non verrà meno – tra i fan - la curiosità di vedere la cantante aggirarsi tra i resti degli Scavi di Pompei, come una turista qualunque. Inevitabile dunque la definizione di un piano di sicurezza, anche se il prefetto si è limitato a dire che le misure “ci saranno e saranno adeguate” senza scendere nei dettagli. “Quelle previste - ha specificato - quando avvengono questi eventi con personalità che possono attrarre molte persone. Quanto invece ai possibili itinerari (si è parlato in queste ore anche di una possibile sosta a Capri per la cantante, ndr) non abbiamo notizie precise, sono questioni che poi maturano di giorno in giorno. Per ora sappiamo solo che sarà a Pompei”.

Madonna potrebbe giovarsi di una guida d'eccezione per il suo giro all'interno degli Scavi, il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel: “Credo che ci sarà un incontro con il direttore all'interno del parco” si è limitato a dire il prefetto che tiene a ribadire la natura privata della visita. “Sarà una visita del tutto privata, con elementi di curiosità culturale. C'è infatti una grande attenzione culturale da parte di Madonna, lei ama questo parco archeologico e non vede l'ora di andarci. Ma la cena non ci sarà. Nulla di tutto questo - ha ribadito – soltanto un evento culturale all'interno del parco”.

Ed ecco che scatta di nuovo l’allarme: di quale “evento culturale” stiamo parlando? Un conto è una visita da turista qualunque, un altro un “evento culturale” di cui si è protagonisti. Per il prefetto partenopeo l'arrivo della popstar è comunque da considerarsi “un riconoscimento ai progetti della città archeologica”. Resta sul tavolo l'ipotesi avanzata nei giorni scorsi di un regalo da parte di Madonna al Parco. Il prefetto non conferma: “Non so di un pagamento per questa visita esclusiva, e non ne ho idea. Però ci può stare. Madonna potrebbe farlo perché ama Pompei, ama questo parco archeologico e non vede l'ora di andarci”. Se in visita o a festeggiare, vedremo.