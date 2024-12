Tende di casa, la guida pratica per determinare la lunghezza giusta

Capire la lunghezza ideale delle tende per la propria casa è fondamentale per creare un ambiente elegante e raffinato. In molti, comprensibilmente, desiderano un'abitazione che rispecchi le proprie esigenze, ma che sia anche esteticamente piacevole e apprezzata dagli ospiti. La cura dei dettagli, come la scelta degli accessori, può fare la differenza, e le tende giocano un ruolo cruciale nell’atmosfera di ogni stanza. Quando si scelgono le tende, è importante considerare diversi fattori: il tessuto e il colore sono determinanti per abbinarli all’arredamento e alle pareti, ma altrettanto rilevante è la lunghezza. Questo aspetto influisce sulla quantità di luce che entra nell'ambiente, e la scelta dovrebbe essere fatta in base alla funzione della stanza.

L’importanza della lunghezza delle tende

Secondo molti esperti del settore, i modelli più eleganti sono quelli morbidi, a onda, che sfiorano il pavimento o terminano a 1-1,5 centimetri sopra di esso. Al di là delle mode del momento, peraltro suscettibili di cambiamenti talvolta bruschi e repentini, attualmente molti interior designer suggeriscono di realizzare e installare tende che arrivino fino quasi a toccare il pavimento. Una soluzione, questa, che però non è il massimo a livello igienico, dato che, in questo modo, i tessuti possono raccogliere più facilmente la polvere e lo sporco da terra. Viceversa tende troppo corte possono dare l’impressione di un ambiente trascurato e ostacolare l’ingresso della luce naturale. Se non si è sicuri della scelta, si può optare per una lunghezza intermedia, magari facendo un piccolo orlo che non risulti né troppo corto né troppo lungo. Un altro fattore che può influire sulla lunghezza delle tende è il materiale. Tende più pesanti e di pregio, come quelle in velluto o in damasco, dovrebbero effettivamente arrivare fino a terra, mentre quelle in tessuti più leggeri, come il cotone o il lino, possono essere un po’ più corte.

Il modo giusto di misurare le tende

Per ottenere la lunghezza perfetta delle tende che si vogliono mettere in una stanza, bisognerebbe misurare la distanza tra la parte superiore della finestra e il pavimento. A questo valore si dovrebbero aggiungere circa 15 centimetri per ottenere la lunghezza standard. Se si preferisce un drappeggio più morbido, bisognerebbe aggiungere altri 15 centimetri, mantenendo però una distanza di circa 5 centimetri dal pavimento per evitare che le tende si sporchino facilmente. Se le tende sono posizionate sopra una finestra con un termosifone, invece, sarebbe meglio mantenere una distanza di circa 3 centimetri dal pavimento.