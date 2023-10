Lucca Comics 2023: il programma in Pdf. Tutti gli appuntamenti da non perdere

Lucca, 27 ottobre 2023 – Ci siamo quasi. Il Lucca Comics & Games sta per tornare, a Lucca è inutile dirlo, dall'1 al 5 novembre. Tema dominante dell’edizione 2023 è ‘Together’, l’importanza dello stare insieme.

Sarà un evento grandioso, con la città medievale trasformata nel palcoscenico mondiale del fumetto ma non solo. Con oltre 45.000 mq di area espositiva (10% in più rispetto al 2022) per migliorare sempre di più l’esperienza della community, la manifestazione attira gli appassionati di giochi da tavolo, serie tv e più in generale di cultura pop.

Lo scenario della manifestazione è il centro storico della città dal 2006, che pullula di persone. Tra queste anche i famosi cosplayer, ovvero le persone travestite da personaggi di film, fumetti e cartoni animati.