Louvre, la Gioconda avrà una sua sala con ingresso e biglietto indipendenti

Parigi, 28 gennaio 2025 – La Gioconda verrà esposta in una nuova sala del Museo del Louvre, con un accesso indipendente e un biglietto d’ingresso a parte. Ad annunciarlo il presidente francese Emmanuel Macron dopo la denuncia della direttrice sul degrado in cui versa l'edificio. Durante un discorso pronunciato davanti alla celebre tela, il capo dell’Eliseo ha anche chiesto alla ministra della Cultura, Rachida Dati, di "preparare una tariffazione più elevata per i visitatori stranieri provenienti dai Paesi extra-Ue" da far entrare in vigore "il primo gennaio 2026". Il Louvre ristrutturato avrà come obiettivo di accogliere circa "12 milioni di visitatori all'anno", rispetto ai quasi nove del 2024, ha spiegato ancora il presidente che definisce il progetto come “un nuovo rinascimento”.

Il presidente francese Macron annuncia lo spostamento della Gioconda in una nuova sala (Ansa)

Il capolavoro di Leonardo Da Vinci sarà dunque visitabile indipendentemente dal resto del museo attraverso "un nuovo grande ingresso" situato nel Colonnato Perrault. L’ obiettivo è quello di alleggerire la circolazione nella famosa Piramide, attuale sovraffollato ingresso al museo. Questo progetto e tutti i lavori relativi al nuovo accesso saranno interamente finanziati "con le risorse del museo, la vendita dei biglietti, il patrocinio, la licenza del Louvre Abu Dhabi, senza gravare sul contribuente", ha sottolineato Saranno anche restaurati i giardini del Carrousel e delle Tuileries, ha aggiunto il capo dello Stato. "Oggi, le condizioni di circolazione, accesso e sicurezza non ci permettono di visitare il museo nel miglior modo possibile", ha osservato ancora il presidente. La Piramide, inaugurata nel 1988 dall'ex presidente Francois Mitterrand e progettata dall'architetto Ieoh Ming Pei, è considerata "strutturalmente obsoleta", perché progettata per accogliere quattro milioni di visitatori all'anno.

È da quasi un anno che il Louvre sta pensando di spostare La Gioconda in una stanza sotterranea del museo parigino, anche per porre fine alle lamentele dei turisti che vorrebbero sostare più a lungo davanti all’opera. L'ipotesi era stata anticipata ad aprile dell’anno scorso dal quotidiano francese Le Figaro, parlando del possibile trasferimento della Monna Lisa in un caveau di nuova costruzione, anche per garantire una perfetta conservazione del dipinto, attualmente protetta da un vetro antiproiettile e antiriflesso, insieme a impostazioni di temperatura e umidità strettamente controllate.

Ogni anno il Louvre riceve tra i 9 e 10 milioni di visitatori e, secondo i funzionari del museo, la Gioconda è l'attrazione principale per l'80%. Nei giorni di maggiore affluenza, anche 25.000 persone fanno la fila per vederla per una manciata di secondi. La popolarità del dipinto ha indotto altri tentativi di migliorare l'esperienza visiva, tra cui la ridipintura delle pareti della sala da giallo uovo a blu notte nel 2019, nonché un cambiamento nel sistema di code per i visitatori.